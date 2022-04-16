نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. ظهرت الان نتائج انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين 2022 كشف بالنسب الاسمأء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وأعلن القضاء الذي يشرف على انتخاب نقابة الصحفيين أن النتائج النهائية ستعلن صباح غد السبت ونقلت وكالة الأنباء العراقية “آاء” عن القاضي أمير الشمري ، رئيس القضاء المشرف على الانتخابات ، قوله إن الانتخابات جرت بشكل متكرر للغاية ودون مخالفات ، موضحا أن “قضاء الرقابة لم يسجل أي مخالفات في الساعة نهاية الانتخابات “.

نتائج انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين 2022

وأضاف أنه “لا يوجد وقت محدد لإغلاق التصويت ، لكن القضاء وافق على ذلك عند الساعة 5:30 مساء” ، مشيرا إلى أنه “سيتم فرز الأصوات وفرزها فور إغلاق التصويت وإعلان النتائج غدا في تمام الساعة 5:30 صباحا” 8 أو 9 صباحًا ” وشدد على أن “السلطة القضائية التي تشرف على انتخاب نقابة الصحفيين تضم ثلاثة قضاة و 20 موظفا من مجلس القضاء الأعلى”.

النتائج النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين العراقيين بالارقام

وجاءت النتائج على النحو التالي :-

جبار طراد 267 صوتا ، حسن العبودي 343، ناظم الربيعي 208 ، محمد سلام 159، بان القطان 232 ، زهرة الجبوري 202 ، سناء التقاش 204 ، سعد محسن 242 ، علي بابان 148 ، علاء الحطاب 190 ، مهدي العكيلي 42 ، راوية هاشم 77 ، صادق فرج 242 ، علي الوادي 38 ، سلمان الشرع 30 ، خالد التميمي 45، رسول الفزع 227 ، ماجد عودة 76 ، جواد كاظم 48 ، جبار العكيلي 34 ، رزاق العكيلي 56.

لجنة المراقبة :

كاظم تكليف 229 ، هادي جلو 299، محمد الساعدي 151 ، هبة حسين 199، محمد صادق 24 ، زياد طارق 152 ، رياض الركابي 45 ، حيدر يعقوب 76 ، فليح حسن 69 ، عدي الحمداني 61 ، محمود كاظم 11 ، رامي عماد 35 ، ناهض القريشي 26، ايهاب الخفاجي 47.

لجنة الانضباط :

فراس الحمداني 272 ، رعد المشهداني 186 ، ثائر الغانمي 45 ، عمار منعم 60 ، فارس المهداوي 74، كريم كلش 149 ، سالم تكليف 100، ثمين الفهد 103، قاسم نكه نزال 53، نعيم حاجم 45، سعدون جاسم 25 ، رقية الجبوري 86 ، عبد الزهرة نعيم 65 ، علي الحبيب 15، كريم راضي 78 ، مصطفى كهلان 31 ، صلاح كاظم 23 ، حسين كاظم 26.

الجدير بالذكر أن اللامي اختير نقيبًا عام 2008 بعد وفاة النقيب السابق إثر إصابته في عملية الاغتيال ثم تم اختياره للجولات الثانية والثالثة والرابعة من الانتخابات التي تجري كل ثلاث سنوات في 2011 و 2014 و 2018.