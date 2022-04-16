عروض تقسيط تويوتا يارس 2022 بـ13 ريال يوميًا تصميم رياضي ومواصفات قياسية

مجموعة نقل الحركة الهجينة الفعالة والتصميم الرياضي والمواصفات القياسية العالية تجعل تويوتا يارس 2022 منافسًا رئيسيًا في فئة السيارات فائقة الصغر. تؤكد تويوتا أن الميزات الرئيسية لسيارتها يارس سوبرميني هي التصميم الأنيق والاقتصاد في استهلاك الوقود. فضلا عن الكثير من التجهيزات التي تم توفيرها بشكل قياسي. تؤدي يارس بشكل رائع داخل المدن، ولا يمكن اللحاق بها على الطرق السريعة. إنها حزمة مقنعة ، لكنها لا توفر المساحة العملية أو ديناميكيات القيادة الممتعة المتوفرة في المنافسين. كما أن المقصورة المملة لا تنصف المظهر الخارجي الرائع.

مواصفات تويوتا يارس 2022

هناك 3 فئات من تويوتا يارس موديل 2022 في السعودية وهي Sedan Y FLT2 CVT وSedan Y2 CVT إضافة إلى Sedan Y Plus CVT. ولكل من الطرز الثلاثة مواصفات مختلفة وإن كانت متقاربة بشكل كبير. بالنسبة للفئة الأولى تأتي مع محرك بسعة 1.5 لتر، رباعي الاسطوانات. وهو أقل من تويوتا راف فور بقوة 105 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة . أما العزم الأقصى فيصل إلى 140 ن.م / 4200 د.د. السيارة تأتي مع ناقل حركة تتابعي متغير CVT مع خاصية التحكم اليدوي بـ 7 سرعات . يصل معدل استهلاك الوقود إلى 20.0 كم/ لتر مع جنوط حديد مقاس 14 بوصة. السيارة تأتي كذلك مع مرايا جانبية كهربائية، بلون السيارة، قابلة للطي يدويا. ونظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث و نظام ابل كار بلاي.

سعر يارس 2022 فل كامل

تأتي الفئة الأولى من سيارة يارس موديل 2022 بسعر 58 ألف ريال غير شامل الضريبة. ويصل إلى 67 ألف ريال بعد اضافة الضريبة بحسب أسعار يارس 2022 عبداللطيف جميل. وهذا السعر للشراء النقدي من الوكيل وقد يختلف السعر بحسب المعرض أو الوكالة التي يتم الشراء منها.

عروض تويوتا 2022

أطلقت تويوتا جميل عروض تقسيط يارس 2021 ويارس موديل 2022 وغيرها من السيارات ضمن عروض السنتين لفترة محدودة وهو يعتبر واحد من أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية حسب ما يلي: