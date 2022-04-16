نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل نفاذ 1443 للعاطلين والموظفين والحالات الخاصة من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل نفاذ 1443 والتي تعد من أهم يتم الحديث عنه من قبل المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على قرض العمل الحر من أجل القيام في بدء تنفيذ مرحلة مستقله من العمل الحر وتوفير مصادر رزق جديدة، حيث يستفيد من تمويل العمل الحر العديد من الفئات على رأسهم العاطلين عن العمل أو بدون دخل ثابت كما يستفيد أيضاً من قرض العمل الحر الموظفين الذين يقل دخلهم الشهري عن عشرة آلاف ريال سعودي والغير مخدومين من خلال قنوات التمويل، لذلك نقدم لكم عبر عدة فقرات مختصرة على موقع ثقفني الشروط والمميزات وخطوات الحصول على التمويل.

اعلن بنك التنمية الاجتماعية عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي توتير مساء امس انطلاق المرحلة الثانية من تمويل نفاذ للاستفادة من الخدمات التمويلية فيما أتاح البنك التقديم علي التمويل والتسجيل عبر الخدمات الإلكترونية من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية منعا لحدوث تزاحم وتكدس يتسبب في انتقال العدوي بوباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

حيث يتميز تمويل نفاذ بوجود سقف يصل إلى إلى ما يقارب من 120 ألف ريال سعودي لمدة قد تصل إلى 40 شهر مع إمكانية السداد شهريا، فيما كشف البنك أن الرسوم المطلوبة لا تزيد عن 4000 ريال سعودي.

تمويل نفاذ 1443

يعد تمويل نفاذ أحد التمويلات الهامة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية والتي تستغرق مدة زمنية ما بين 5 أيام إلى أقصى مدة قد تصلها أسبوع واحد لحصول المواطن المتقدم على التمويل وتعد هذه المدة الزمنية فترة وجيزة مقارنة بالبنوك السعودية الأخري حيث يصرف هذا التمويل للفئات الغير قادرة على العمل أو الفئات التي لديها مهنه حرفيه وتريد تكبير حجم المشروع التي تعمل به.

ذكرت المتحدثة باسم بنك التسليف أن قيمة تمويل الباحثين عن عمل والموظفين تصل إلى 150 ألف ريال سعودي لامتلاك مركبة للعمل في النقل التشاركي ومسار التوصيل، كما أوضحت أن آلية التقديم تتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، فيما يقوم البنك بدراسة الحالة المتقدمة ومدي قدرتها على تحمل التمويل وآلية السداد، بعد دراسة الحالة يقوم البنك بقبول أو رفض الطلب.

شروط تمويل نفاذ 1443

اشترط بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط وضوابط يجب مراعاتها للحصول على تمويل نفاذ والتي جاءت كالتالي:

يجب أن تكون جنسية المستفيد سعودية. ينبغي أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عام إلى 60 عام. يجب أن يكون المتقدم ليس عليه أي قروض أو أفساط شهرية عند بنك التنمية الاجتماعية. ينبغي على المستفيد تقديم الضمانات الكافية المطلوبة من بنك التنمية الاجتماعية. مدة تمويل البنك لا تزيد عن خمس سنوات. الحصول على وثيقة العمل الحر التي يمكنك الاطلاع عليها عبر رابط وثيقة العمل الحر.

قيمة تمويل نفاذ

تعد 5 شروط السابق ذكرها هي أهم الشروط المطلوبة ولمزيد من التعرف على أحكام البنك يمكنك الإطلاع عليها عبر شروط تمويل نفاذ، حيث يصل قيمة تمويل نفاذ 60 ألف ريال سعودي، وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن آلية التقديم للحصول على التمويل تتم آليا عبر الموقع الإلكتروني.

مميزات تمويل نفاذ

يهدف تمويل نفاذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية إلى خدمة شريحة كبيرة من المجتمع السعودي ونوضح لكم أهم مميزات تمويل نفاذ في التالي:

تشجيع المواطنين السعوديين على ممارسة العمل الحر.

انخفاض نسبة البطالة بين أبناء الشعب السعودي.

زيادة نمو الدخل الشهري للمواطنين.

خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

كما يتميز التمويل بحصول المستفيد على قرض عيني تصل قيمته إلى 150 ألف ريال سعودي يستطيع من خلال هذا التمويل شراء سيارة يعمل عليها.

خطوات الحصول على تمويل نفاذ

يستطيع المواطن السعودي المنطبق عليه شروط بنك التنمية الاجتماعية الحصول على تمويل نفاذ عبر إتباع عدة خطوات بسيطة والتي جاءت كالتالي:

الدخول على رابط موقع العمل الحر. النقر على إصدار وثيقة. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة والتي تحتوي على (رقم الهاتف، كلمة المرور). اختيار الفئة سواء كانت خدمات (نقل موجه، خدمة تخصصية). الدخول على حساب أبشر والتفعيل. اختيار البرنامج وإرفاق المستندات المطلوبة.

رقم بنك التسليف للاستعلام عن تمويل نفاذ

يتمكن المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل أو الموظفين الاستعلام عن تمويل نفاذ من خلال الاتصال ببنك التسليف السعودي (920008002) للتمكن من التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالتمويل.

خطوات الاستعلام عن أقساط تمويل بنك التسليف

أتاح بنك التسليف خدمة الاستعلام عن أقساط القروض إلكترونيا، كما سمح بنك التسليف بتقديم المقترضين طلب إعفاء لعدم إمكانية سداد قيمة القروض لأي سبب ما، لذا وجب على كل مفترض التعرف على باقي الأقساط الشهرية المتبقية عليه جهة البنك عبر الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية ثم التسجيل في الموقع واختيار القروض والاستعلام عن ما تبقي من أقساط، على جانب آخر يوضح البنك على المواطنين الراغبين في إعفاء البنك من الحصول على باقي الأقساط الشهرية التعرف على طريقة تقديم طلب إعفاء، وفى حالة كان المتقدم تنطبق عليه الشروط والمعايير يتم إعفاءه من سداد ما تبقى من قروض، فكل ما عليك التعرف على شروط الإعفاء، وإذا كانت هذه الشروط تتوافق معك فسارع بالتقديم والاستفادة من إعفاء بنك التسليف والادخار السعودي، ننتظر تعليقاتكم اسفل مقال شروط تمويل نفاذ.

الى هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح شروط تمويل نفاذ 1443 للعاطلين والموظفين والحالات الخاصة من بنك التسليف.