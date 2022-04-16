نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طالع ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 1443 هيئة تقويم التعليم والتدريب رابط etec.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تعديلات جديدة على ضوابط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث تعتبر هذه الرخصة من أهم شروط مزاولة مهنة التعليم بمدارس المملكة، ، ويستطيع العاملين بالتعليم الحصول على الرخصة المهنية بعد اجتياز الاختبار المخصص لها، ليتم بعد ذلك الدخول على رابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات والحصول عليها إلكترونياً، ويأتي ذلك مع اقتراب إعلان نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1443، التي تمت الاختبارات المخصصة لها خلال شهر فبراير 2022 وسط إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا.
ويتم تفعيل النظام الرقمي في مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، تنفيذاً لرؤية 2030 التي تسير على طريق التحديث والتطوير ورفع كفاءة العاملين بمختلف المجالات ومنها العاملين بالتعليم، وخلال السطور التالية سنوضح لكم رابط الاستعلام عن هذه الضوابط الجديدة، مع بيان بأهم التعديلات التي أقرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب.
هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن ضوابط الرخص المهنية المحدثة للوظائف التعليمية، وتتيح استمرار التسجيل في الاختبار العام للرخص المهنية.
يمكن الاطلاع على الضوابط من خلال الرابط:https://t.co/Va7c5iKO3D
— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa)
هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن ضوابط الرخص المهنية المحدثة للوظائف التعليمية، وتتيح استمرار التسجيل في الاختبار العام للرخص المهنية.— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) November 4, 2021
يمكن الاطلاع على الضوابط من خلال الرابط:https://t.co/Va7c5iKO3D
رابط الاستعلام عن ضوابط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين
- الدخول على الموقع الإلكتروني “etec.gov.sa“.
- الضغط على مربع ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.
- الاطلاع على البنود الجديدة.
موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية 1443
من المقرر أن تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإعلان النتائج للرخصة المهنية للمعلمين 1443.
يوم الخميس الموافق 21/4/2022، الموافق 20/9/1443، على أن يكون الاستعلام إلكترونياً.
وذلك من خلال رابط e-services.etec.gov.sa، وإدخال رقم السجل المدني والرقم السري، ثم الدخول على النتائج لتأتي مرحلة إصدار الرخصة الذي يتم أيضاً إلكترونياً.
الضوابط الجديدة لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
- يقتصر الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية على المعلمين والمعلمات فقط، بالإضافة للراغبين للعمل بوظائف التعليم سواء بالقطاع العام أو الخاص في السعودية.
- مدة سريان الرخصة المهنية 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.
- يمكن التقدم بطلب إصدارها سنه بعد إعلان نتيجة أحدث اختبار للمتقدم.
- أن يكون المتقدم على الرخصة المهنية حاصلاً على المؤهل المناسب حسب اشتراطات جهة العمل.
- يكون مستوفي سنوات الخبرة المحددة لكل مستوي من مستويات الحصول على الرخصة.
- الحصول على الدرجة المقرر لكل مستوي سواء في الاختبار التربوي العام أو في الاختبار التخصصي.
- ألا يكون قد مر أكثر من 12 شهر على الاختبار الأحدث “التربوي العام ، التخصصي” عند التقديم للحصول على الرخصة المهنية.
- يحق لمن اجتاز أحد الاختبارين أو كلاهما “اختبار كفايات المعلمين العام، التخصصي”، التقدم لإصدار الرخصة المهنية بحد أقصي نهاية عام 2023.
- يمنح الصادر لهم رخصة مهنية للمعلمين قبل صدور الضوابط الجديدة عام كامل إضافي لسريان الرخصة، مع إمكانية التقدم بطلب ترقية الرخصة لمستوي أعلي في حالة توافر الشروط.
- تجديد الرخصة المهنية للمعلمين يجوز التقديم عليه خلال السنة الأخيرة لمدة سريان الرخصة
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