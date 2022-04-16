نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ومميزات سيارة بيستون B70 2022 وسعرها في الأسواق في المقال التالي
نقدم لك عزيزي القارئ سيارة بيستون B70 2022 وهي من أكثر السيارات شهرة، ويرجع السبب في ذلك كونها تأتي بالعديد من المميزات والمواصفات والتقنيات والتحديثات مما يجعلها من السيارات المنافسة للفئات الأخرى من سعرها، كما أنها من السيارات المشهورة في المملكة العربية السعودية، كونها يمكن أن تسير في الصحراء وفي الطرق الواعرة، فنقدم لك مواصفات بيستون B70 2022 الداخلية والخارجية ومميزاتها وأسعارها في السوق العربي.
مواصفات سيارة بيستون B70 2022
تنتمي سيارة بيستون B70 2022 إلى فئة السيارات السيدان فهي من موديل السيدان الصينية، ومن أهم المواصفات التي تأتي بها السيارة ما يلي: –
- تأتي بمحرك قوته 169 حصان.
- المحرك 1500 سي سي.
- مدعمة ب 4 سلندرات مع ناقل للحركة اوتوماتيك.
- يعمل ناقل الحركة ب 6 سرعات.
- تعتمد على نظام الجر الأمامي للعجلات.
- طول السيارة يصل إلى 4810 ملم.
- عرض السيارة يصل إلى 1849 ملم.
- بينما ارتفاعها يصل إلى 2800 ملم.
- المقصورة الداخلية تأتي واسعة مع عدد من التقنيات الحديثة.
- تأتي بشاشة لمس قياس 10 بوصة.
أما بالنسبة للتجهيزات الخارجية للسيارة فهي كما يلي: –
- مدعمة بنظام إضاءة أمامية ممتاز تقنية الهالوجين.
- تأتي بسقف بانوراما يعمل بالكهرباء.
- زودت بجنوط رياضي من الألومنيوم قياسه 17 بوصة.
- جاءت بمرايات جانبيه مع إمكانية التحكم فيها كهربائيًا.
- دعمت بإضاءات نهارية.
مميزات سيارة بيستون B70 2022
- صنفت السيارة في عام 2020 بأنها أول سيارة تتبع نظام FMA الجديد.
- زودت بالعديد من التقنيات الحديثة ووسائل الأمان.
- تتميز بالمحرك التيربو والذي يصل إلى 1.5 لتر مع وجود ناقل الحركة الاوتوماتيك.
- التصميم الخارجي للسيارة ممتاز وقوي مما يظهر حجمها الضخم.
- تتميز بوجود شبكة أمامية فاخرة من الكروم.
- تأتي الكشافات الأمامية للسيارة LED.
- الكشافات الخلفية مختلفة وغير تقليدية.
- استخدام أفضل الخامات في التقفيل.
- جاء الفتيس كهربائي.
- المساحة الداخلية للسيارة ضحمة مما يجعلها تتفوق على منافسيها.
أسعار سيارة بيستون B70 2022
السيارة تأتي بثلاثة فئات سعر كل فئة:
- الفئة الأولى في مصر تأتي بسعر 425 ألف جنيه مصري بينما في السعودية تأتي 56 ريال سعودي.
- بينما الفئة الثانية في مصر تأتي بسعر 485 ألف جنيه مصري، بينما في السعودية 62 ألف ريال سعودي.
- أما الفئة الثالثة في مصر فجاءت 500 ألف جنيه، وفي السعودية بسعر 81 ألف ريال سعودي.
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