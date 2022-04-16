عمدة كييف: وقوع مصابين جراء انفجارات فى ضواحى العاصمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن عمدة كييف، فيتالى كليتشكو، اليوم السبت، وقوع إنفجارات فى ضواحى العاصمة الأوكرانية، لافتًا إلى وقوع إصابات جراء تلك الانفجارات، حيث توجهت فرق الإنقاذ والمسعفون إلى مواقع الانفجارات، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه سُمع دوى انفجارات فى الساعات الأولى صباح اليوم السبت، فى العاصمة الأوكرانية كييف، ومدينة لفيف، غرب البلاد. وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية فوق معظم أنحاء أوكرانيا، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم،

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