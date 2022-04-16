زاخاروفا: واشنطن لم تقدم تفسيرات لأنشطتها البيولوجية فى أوكرانيا

وفى لقاء لها مع قناة "روسيا اليوم"، قالت زاخاروفا: " كشف الجانب الروسى ونشر الحقائق التى ظهرت حتى الآن (عن المختبرات البيولوجية الأمريكية فى أوكرانيا) فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، ودعا السلطات الأمريكية إلى تقديم تفسيرات، لكن واشنطن، كما هو متوقع تماما، لا تظهر استعدادها فى مشاركة أى معلومات جوهرية حول برنامجها البيولوجى العسكرى فى أوكرانيا مع الجمهور".
وتابعت متحدثة الخارجية الروسية: "علاوة على ذلك، فإن البيت الأبيض، اعتمد الهجوم كأفضل دفاع على ما يبدو، إذ أطلق حملة دعائية أخرى، تدعى أن جهود بلادنا لجذب انتباه المجتمع الدولى لأنشطة علماء الأحياء العسكريين الأمريكيين فى الأراضى الأوكرانية، ليست أكثر من "شاشة دخان" إعلامية، كما يقولون، تحاول موسكو التستر من خلالها على الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية والكيميائية من قبل القوات المسلحة الروسية".
كما لفتت المتحدثة إلى أن هذه المحاولة الفظة من قبل السلطات الأمريكية لصرف انتباه الرأى العام عن الموضوع المتفجر للمختبرات البيولوجية الخاضعة لسيطرتها فى أوكرانيا، كانت للوهلة الأولى بشكل غير متوقع مدعومة بنشاط من قبل القيادة السياسية لألمانيا.
كما أشارت زاخاروفا إلى "تصريحات، تستنسخ السرد الذى طرحه الأمريكيون، قام بها عدد من السياسيين الألمان البارزين وكبار المسؤولين، بما فى ذلك المستشار الألمانى، أولاف شولتس. تصريحات برلين الرسمية، على الرغم من أنها لا تحيد عن الخط الاستراتيجى الذى اتبعته لفترة طويلة فى سياق الأزمة الأوكرانية، تبرز (حاليا) خاصة من التدفق العام للخطاب المعادى لروسيا، وهو أمر غير مسبوق من حيث درجة العدوانية من قبل ألمانيا فى الأسابيع الأخيرة".
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