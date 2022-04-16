الدفاع الروسية: تدمير 67 منطقة تجمع عسكرية وإسقاط مقاتلة ”سو-25” أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح الجو دمر الليلة الماضية 67 منطقة تمركز فيها عناصر ومعدات عسكرية أوكرانية، كما تم إسقاط مقاتلة من طراز "سو-25" جنوبي مدينة إيزيوم.
وجاء في التقرير اليومي عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:
-تدمير مصنع إنتاج المدرعات في كييف وورشة صيانة وإصلاح المعدات العسكرية في نيكولاييف خلال الليل بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى.
-إصابة وتدمير 16 هدفا وموقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ جوية عالية الدقة، ببولتافا وأوديسا وجوساروفكا.
-ليلا، دمت قواتنا الجوية 67 منطقة تجمع عسكرية.
- إسقاط مقاتلة أوكرانية طراز Su-25على بعد 15 كيلومترا جنوب قرية إيزيوم
-أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 811 هدفا، منها: 43 موقعا لقيادة القوات الأوكرانية، و8 قوافل مزودة بوقود للمعدات العسكرية، بالإضافة إلى 760 منطقة تجمع عسكري.
-إجمالا، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير: 133مقاتلة ، 458 طائرة بدون طيار ، 246 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، و 2246 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 252 قاذفة صواريخ متعددة، و981 مدفع وهاون بالإضافة إلى 2146 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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