«مسرح عبثى لأمريكا».. روسيا ترد على إخراجها من المجلس الدولى لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وقال إن "الولايات المتحدة، التى تعتبر نفسها قاطرة للديمقراطية وحقوق الإنسان، فى الواقع لا تفى هى نفسها بالمعايير الرسمية للعضوية فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأوضح فيرشينين أنه من بين 12 اتفاقية دولية رئيسية لحقوق الإنسان وبروتوكولات اختيارية لها، لم يصادق الجانب الأمريكى إلا على خمسة منها فقط، مضيفًا أنه على الرغم من دعوات واشنطن المستمرة للمساواة بين الجنسين، إلا أن الولايات المتحدة لم تنضم بعد إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

واعتبر فيرشينين أنه لم يتم فيه فقط القضاء على مظاهر العنصرية والتمييز العنصرى فى الولايات المتحدة حتى فى القرن الحادى والعشرين، بل إن هذه المظاهر اتخذت أيضا هناك طابعا منهجيًا وهيكليًا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى: "كم مرة على مدى السنوات العشرين الماضية تصرفت واشنطن كمعتدية، وأطلقت العنان للحروب، حسب تقديرها الخاص، فى جميع مناطق العالم؟ هل تم تحميل الأمريكيين المسؤولية عن الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى فى يوغوسلافيا، أو فى العراق، أو فى ليبيا، أو فى سوريا؟".

وتابع: "دولة لديها مثل هذا السجل الحافل فى مجال خرق حقوق الإنسان توصى اليوم حول أى من الأعضاء يستحق البقاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة!!.. بالنهاية إنه مسرح عبثى (تصرفات الولايات المتحدة فى مجلس حقوق الإنسان)، ومن الصعب تسمية هذا الوضع بطريقة أخرى".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان فى وقت سابق بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، الأمر الذى حرم روسيا من حق التصويت وحق التحدث فى المجلس. وهو ما دفع موسكو لإعلان انسحابها من مجلس حقوق الإنسان.