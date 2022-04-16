العراق تنفى سقوط ضحايا جراء قصف بطائرة مسيرة فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية، فى بيان لها، حسبما نقلت قناة (العراقية) الإخبارية، "إن بعض مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام تداولت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بقصف نفذته طائرة مسيرة مجهولة على مواقع تابعة للفوج (78) حشد عشائرى ناحية زمار غربى نينوى، وهذه المعلومات غير صحيحة".
وأكدت الخلية أن الحادث عبارة عن انفجار قنبرة تنوير عيار 60 ملم، ما أدى إلى إصابة أحد المقاتلين بإصابة بسيطة، مضيفة أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".
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