سيغير أنظمة الدفاع للأبد.. أمريكا تنجح فى اختبار سلاح ليزر يعمل بالكهرباء

جدة - نرمين السيد - ووصفت البحرية الأمريكية، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، السلاح الجديد بالتاريخى، مضيفة أن أحدث اختراعاتها الذى صممته وصنعته شركة لوكهيد مارتن يعمل عبر إطلاق دفعة من شعاع الليزر غير المرئى بالعين المجردة وباستخدام الطاقة الكهربائية فقط دون استخدام للمتفجرات أو الصواعق التقليدية.
وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن الاختبار يفتح الطريق أمام دقة عالية للتصدى بسهولة للقوارب الهجومية السريعة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لافتة إلى أن مخزون الطاقة المستخدم فى السلاح الجديد لا ينضب.
وكشفت البحرية الأمريكية أن كلفة تصنيع السلاح الجديد متدنية بشكل كبير.
وأضافت القناة الإخبارية أن السلاح نجح فى إسقاط طائرة مسيرة تدريبية كانت تحلق على علو وسرعة يقارنان بالصواريخ الباليستية ودمرها، دون أى هامش للخطأ.
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