ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة «ميجى» إلى 167 قتيلاً فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة "ميجى" فى الفلبين إلى 167 قتيلاً، وإصابة 8 أشخاص، فيما لا يزال 110 أشخاص آخرين فى عداد المفقودين، حسبما أعلن المجلس الوطنى للوقاية من المخاطر والقضاء على الكوارث الطبيعية فى البلاد.





ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية الإخبارية، قال تقرير نشره المجلس، اليوم السبت، إن العاصفة اجتاحت 9 مناطق فلبينية يقطنها أكثر من 1.93 مليون شخص، حيث تم إجلاء 348.3 ألف منهم إلى مراكز إقامة مؤقتة بعد وقوع الكارثة، فيما تم إجلاء 32.9 ألف آخرين إلى أماكن آمنة مسبقًا.

وبحسب التقرير، أدت العاصفة إلى إصابة 8 أشخاص، فيما لا يزال 110 فى عداد المفقودين، فيما يعود أكبر عدد من الضحايا إلى منطقة فيسايى الشرقية، بواقع 151 شخصًا، ومنطقة فيسايى الغربية بواقع 11 شخصا، و3 أشخاص فى منطقة دافاو، وشخصين منطقة فيسايى المركزية.

كما ألحقت العاصفة "ميجى" أضرارًا بـ10.3 ألف منزل، تقدر كلفتها المبدئية بـ 13.5 ألف دولار، وسجلت الأرصاد الجوية 560 فيضانًا و89 انهيارًا أرضيًا. وتقدر الخسائر التى تكبدتها الزراعة فى 5 مناطق بـ 4.64 مليون دولار، والنبية التحتية – 133.2 ألف دولار.

كما دمرت العاصفة 240 طريقا و9 جسور، إضافة إلى تسجيل انقطاع التيار الكهربائى فى 76 مدينة، وانقطاع إمدادات المياه فى 3 مدن.

وأعلنت السلطات الفلبينية تعليق الدراسة فى 192 مؤسسة تعليمية فى 8 مناطق، ووقف العمل فى 139 منشأة، وكذلك تعطيل العمل فى 41 ميناء، وتم استئناف نشاط 6 منها فيما بعد. ولا زالت 16 مدينة وبلدية تخضع لحالة الطوارئ، فيما خصصت الحكومة 48.5 مليون بيزو، ما يعادل 930.3 ألف دولار، لمساعدة المناطق المنكوبة.