أمريكا تعرب عن قلقها البالغ إزاء العنف فى القدس

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها البالغ إزاء العنف فى القدس، حيث أصيب 152 فلسطينيا فى اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى إثر اقتحامها المسجد الأقصى أمس الجمعة.





ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس قوله "إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" إزاء العنف فى الحرم الشريف فى القدس، مضيفة "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية، والحفاظ على الوضع التاريخى الراهن فى الحرم الشريف". وتابع البيان "نحث المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على العمل بشكل متعاون لخفض التوترات وضمان سلامة الجميع". وأكدت الخارجية الأمريكية، فى بيانها، أنها "تتابع التطورات عن كثب وستظل على اتصال وثيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين سعيا إلى تهدئة التوترات".

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