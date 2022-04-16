رئيس الوزراء الغينى يشيد بالعلاقات المتينة مع السعودية

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس وزراء غينيا، فى تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت، عن شكره وتقديره لجهود المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعب، مؤكدا متانة العلاقات بين المملكة وجمهورية غينيا.

واختتمت أمس الجمعة أعمال المسابقة الوطنية للقرآن الكريم وحفظه وتجويده وتفسيره، والتى نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الأمانة العامة للشؤون الدينية بجمهورية غينيا.

وحضر الاحتفال وزير الشؤون الدينية الغينى ونائبه، وسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله، وعدد من المسؤولين.