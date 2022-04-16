تسجيل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المعهد بأن العدد الإجمالى لإصابات كورونا المؤكدة فى البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 23 مليونا و376 ألفا و879 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 132 ألفا و920 وفاة، بحسب ما أوردته صحيفة (بيلد) الألمانية.
كما ذكر المعهد أن العدد الإجمالى للمتعافين من الإصابة فى ألمانيا بلغ حتى اليوم حوالى 19 مليونا و802 ألف و700 شخص.
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