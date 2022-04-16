أول تعليق من الاتحاد الأوروبى على أعمال العنف بفلسطين 

جدة - نرمين السيد - أعرب الاتحاد الأوروبى عن "قلقه البالغ" إزاء التصعيد الأخير فى أعمال العنف فى أنحاء الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية والاشتباكات التى وقعت فى المسجد الأقصى صباح أمس الجمعة.





وذكر الاتحاد، فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى اليوم السبت، أنه "يجب أن يتوقف العنف على الفور. ويجب منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين كأولوية، كما يجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة احتراما كاملا". وأضاف البيان "يكرر الاتحاد الأوروبى دعوته لجميع الأطراف للمشاركة فى جهود خفض التصعيد".

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