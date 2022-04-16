بلينكن يبلغ الأوروبيين بأنه يتوقع استمرار الحرب فى أوكرانيا حتى نهاية العام

وقال مسؤولان أوروبيان لم يتم ذكر اسميهما، إن بلينكن يتوقع أن الحرب قد تستمر حتى نهاية العام الجاري.
بدوره، أشار مسؤول رفيع فى الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن "ناقش مع نظرائه مخاوفنا من أن النزاع قد يطول أمده، لكن جميع جهوده تتمحور حول كيفية وقفه بأسرع ما يمكن".
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