كأس الاتحاد.. مان سيتي يلتقي ليفربول في الكلاسيكو الإنجليزي

يلتقي فريقا مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيان اليوم السبت، للمرة الثانية خلال أسبوع والثالثة هذا الموسم بعد مباراتي الذهاب والإياب في بطولة البريميرليغ.

ويأتي هذا اللقاء المتجدد على ملعب ويمبلي في لندن لخوض مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مع العلم أن اللقاءين السابقين انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأصبحت لقاءات أفضل فريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة أشبه بمباراة "كلاسيكو"، حيث تشتد المنافسة بينهما هذا الموسم على عدة جبهات، هي البريميرليغ وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي وليفربول تواجها، الأحد الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من البريميرليغ.

وكان الفريقان التقيا في العام 2018 مرتين في أسبوع، وذلك خلال مباراة ربع نهائي التشامبيونزليغ، وفاز فيهما فريق ليفربول، وربما يلتقيان مجددا إذا ما فازا على غريميهما في البطولة ذاتها وتأهلا للدور النهائي للبطولة الأوروبية الأبرز.

وفيما يتعلق ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، تمكن فريق مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي حاليا بفارق نقط واحدة عن ليفربول، من التأهل للنهائي 5 مرات في المواسم الستة الأخيرة.

وهذه هي المرة الرابعة منذ الحرب العالمية الثانية التي يلتقي فيها أفضل فريقين في الدوري في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

كما تأهل الفريقان إلى الدور نصف النهائي للتشامبيونزليغ، حيث سيواجه مانشستر سيتي متصدر الدوري الإسباني ريال مدريد، بينما يواجه ليفربول فريق فياريال الإسباني في الدور نفسه.

وكان مدرب ليفربول، يورغن كلوب، قد عبر عن أمله في ظهور فريقه بحالة أفضل أمام مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وأن يتحسن الأداء أكثر مقارنة بالمواجهة الأخيرة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبلغ ليفربول الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى تحت قيادة كلوب، الذي تولى المسؤولية في ملعب آنفيلد في أكتوبر 2015، بفضل هدف الفوز المتأخر الذي سجله ديوغو جوتا أمام نوتنغهام فورست الشهر الماضي، وفقا لرويترز.

وقال كلوب "كأس الاتحاد الإنجليزي مسابقة عريقة. قبل هذا العام لم ننجح في بلوغ الدور قبل النهائي. لذلك ستكون تجربتنا الأولى في الدور قبل النهائي في ويمبلي.

وأضاف "وصلنا لهذا الدور والسعادة لا تسعنا بذلك.. آمل أن يتمكن المشجعون من الوصول إلى لندن.. لدينا الأجواء التي تستحقها مباراة قبل النهائي بين مانشستر سيتي وليفربول".

وأوضح أنه سيجري تقييما في اللحظة الأخيرة لحالة جوتا قبل مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تعرض المهاجم لكدمة خلال التعادل 3-3 يوم الأربعاء مع بنفيكا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

من جهته، قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا إنه سيعرف في اللحظة الأخيرة مدى جاهزية كيفن دي بروين لمباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليفربول بعد أن عجز لاعب خط الوسط عن التدريب بسبب غرز في ربلة الساق.

واستبدل دي بروين في الشوط الثاني من مباراة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه أتليتيكو مدريد وقال غوارديولا إن الدولي البلجيكي والمدافع كايل ووكر الذي تعرض لإصابة في ساقه لم يتدربا.

وقال غوارديولا للصحفيين، أمس الجمعة، قبل المباراة على استاد ويمبلي "لديه بعض الغرز في ربلة الساق.. ليست إصابة عضلية، مضيفا "سنعرف غدا حالة دي بروين وأيضا ووكر. أصيب ووكر بالتواء شديد لكن حالته تتحسن. (المدافع) روبن دياز تدرب اليوم وسنرى ما الذي سيحدث معه".

وتدرب مان سيتي في ملعب ميلوول المنافس بالدرجة الثانية لتجنب السفر من مانشستر إلى لندن.

وقال "السفر من مانشستر إلى لندن مرهق. حاول المسؤولون في النادي العثور على مكان ما بالقرب منا ولهذا السبب استخدمنا ملعب ميلوول".

وشبه غوارديولا اللعب مع فريق يورغن كلوب مرة أخرى بالتنافس الذي كان بينه وبين ريال مدريد عندما قاد برشلونة.

وقال "لعبنا مع ريال مدريد أربع مرات في عشرة أيام. إنها المرة الثانية التي نواجه فيها نفس الفريق.. تتعلم دائما عندما تواجه ليفربول. عندما تلعب في وقت قصير، تتعلم المزيد. إنها مثل كرة السلة".