إجلاء أول دفعة من المدنيين من مدينة إيزيوم الأوكرانية إلى الحدود الروسية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مصادر بالوزارة- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت- إن حافلات تابعة للجيش نقلت الدفعة الأولى من المدنيين من مدينة إيزيوم بمنطقة خاركوف، وتضم حوالى 100 شخص، معظمهم نساء وأطفال وكبار السن.
ورافقت قافلة اللاجئين مروحيات روسية وعربات شرطة عسكرية إلى الحدود الروسية عبر أوكرانيا، حيث تم استقبالهم وتقديم المساعدات الغذائية والطبية اللازمة لهم.
من جانبهم، قال المدنيون المغادرون، إن مدينة إيزيوم نفسها كانت تتعرض لإطلاق نار مستمر من القوات الأوكرانية، وإن المدينة والمنطقة المحيطة بها خطيرة للغاية.
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