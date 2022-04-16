نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل الآن على تقرير مستوى الطالب عبر منصة مدرستي التعليمة madrasati وتابع ابنك أو ابنتك في الدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم المملكة السعودية بشكل كبير بالنظام التعليمي، الذي يعد حاليًّا أحد الأنظمة الحديثة التي تعتمد بشكل تام على التكنولوجيا الحديثة، لذلك يسمى هذا النظام بـ “نظام التعليم عن بعد”، حيث يستطيع الطلاب متابعة دروسهم أثناء تواجدهم بالمنزل دون الحاجة للحضور بالمدارس وهذا يحاكي المدارس الحقيقية عن طريق مدارس إفتراضية، حيث أنها تتكون من كل العناصر التي توجد بالمدارس الحقيقة من أدوات وموارد وطلاب ومعلمين، وحقاً هي منصة ممتازة تعليمياً ومصنفة من أفضل المنصات عالمياً.

منصة مدرستي التعليمية

أطلقت هذه المنصة بشكل خاص بعد انتشار فيروس كورونا في المملكة السعودية والعالم كله للمحافظة على سلامة الطلاب، وقد انتشرت فكرة المنصة الالكترونية بشكل كبير في المملكة السعودية ومختلف دول العالم، ويسعى الكثير من أجل نقل المناهج الدراسية للدراسة عبر الإنترنت عن بعد، من خلال منصة “مدرستي التعليمية” الإلكترونية.

الهدف من ذلك مساعدة الطلاب على الفهم أكثر فأكثر ولتخفيف يومهم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم عن تفعيل المنصة الالكترونية لدراسة المواد الدراسية، التي لا يشترط تدريسها في المدارس بشكل حضوري بل يمكن تدريسها من خلال القنوات التعليمية.

طريقة الاطلاع على نسبة الطالب عبر منصة مدرستي التعليمية

يوجد بعض الخطوات اللازم اتباعها لاستخراج نسبة الطالب، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية.

تسجيل الدخول عبر المنصة.

اضغط على “التقويم” من القائمة التي تقع على اليمين.

النقر على “إشعار الفترة” من الجدول.

اضغط على الملف الذي يوجد بالمرفقات.

يمكنك الاطلاع على نسبة الطالب على حسب توفرها.

طريقة الحصول على تقرير لمستوى الطالب عبر منصة مدرستي التعليمية

يمكن الحصول على تقرير لمستوى الطالب عن طريق حساب ولي أمر الطالب، وفيما يلي خطوات الحصول: