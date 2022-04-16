متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو 5 لجوالات الأيفون والأندرويد grand theft auto بالتفاصيل وطريقة تحميلها نقدمها لكم حيث تعتبر من أحدي سلاسل العاب جراند ثفت المشهورة بجميع أنحاء العالم، ولكن يعتبر هذا الإصدار من أكثر الإصدارات شهرة على الأطلاق، حيث تعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي حازت على أعلى نسبة تحميل للكمبيوتر والأيفون والأندرويد التي قد تتعدى الـ 50 مليون تحميل، فقد كانت لعبة جراند ثفت اوتو 5 تعمل على أجهزة الكمبيوتر في بداية اصدرها، ولكن بعد ذلك قد قامت الشركة بتوفير اللعبة على جوالات الأيفون والأندرويد، وسوف نطرح عليكم في هذا المقال كل ما يخص لعبة جراند ثفت اوتو 5 عن كيفية تثبتها ومتطلباتها لجولات الأيفون والأندرويد فتابعوا معي التالي.

متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو 5 لجوالات الأيفون والأندرويد

قد خصصت الشركة اصدار جديد للعبة جراند ثفت اوتو 5 لجولات الأيفون والأندرويد بمتطلبات معينه، ويجب من توافرها على جوال المستخدم قبل القيام بتثبيت اللعبة وهي التالي:

يجب توفير مساحة داخلية للجوال لا تقل عن 4 جيجا بايت.

لابد من وجود معالج رسومات لتشغيل لعبة جراند ثفت اوتو 5 بأعلى دقة.

يجب وجود معالج ثماني النواة مثل معالج سناب دراجون 865 للحصول على أعلى جودة وأداء للعبة جراند ثفت أوتو 5.

توافر نظام 11.0.1 لجولات الأندرويد.

كما يتوفر تشغيل لعبة جراند ثفت اوتو 5 على جوالات الأيفون من خلال توافر ذاكرة داخلية 4 جيجا بايت، وإصدار 14.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 لجوالات الأيفون والأندرويد

يمكنك الان تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 بكل سهولة على جوالك من خلال الخطوات التالية وهي: