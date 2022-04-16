نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو 5 لجوالات الأيفون والأندرويد grand theft auto بالتفاصيل وطريقة تحميلها في المقال التالي
متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو 5 لجوالات الأيفون والأندرويد grand theft auto بالتفاصيل وطريقة تحميلها نقدمها لكم حيث تعتبر من أحدي سلاسل العاب جراند ثفت المشهورة بجميع أنحاء العالم، ولكن يعتبر هذا الإصدار من أكثر الإصدارات شهرة على الأطلاق، حيث تعتبر هذه اللعبة من الألعاب التي حازت على أعلى نسبة تحميل للكمبيوتر والأيفون والأندرويد التي قد تتعدى الـ 50 مليون تحميل، فقد كانت لعبة جراند ثفت اوتو 5 تعمل على أجهزة الكمبيوتر في بداية اصدرها، ولكن بعد ذلك قد قامت الشركة بتوفير اللعبة على جوالات الأيفون والأندرويد، وسوف نطرح عليكم في هذا المقال كل ما يخص لعبة جراند ثفت اوتو 5 عن كيفية تثبتها ومتطلباتها لجولات الأيفون والأندرويد فتابعوا معي التالي.
متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو 5 لجوالات الأيفون والأندرويد
قد خصصت الشركة اصدار جديد للعبة جراند ثفت اوتو 5 لجولات الأيفون والأندرويد بمتطلبات معينه، ويجب من توافرها على جوال المستخدم قبل القيام بتثبيت اللعبة وهي التالي:
- يجب توفير مساحة داخلية للجوال لا تقل عن 4 جيجا بايت.
- لابد من وجود معالج رسومات لتشغيل لعبة جراند ثفت اوتو 5 بأعلى دقة.
- يجب وجود معالج ثماني النواة مثل معالج سناب دراجون 865 للحصول على أعلى جودة وأداء للعبة جراند ثفت أوتو 5.
- توافر نظام 11.0.1 لجولات الأندرويد.
- كما يتوفر تشغيل لعبة جراند ثفت اوتو 5 على جوالات الأيفون من خلال توافر ذاكرة داخلية 4 جيجا بايت، وإصدار 14.
طريقة تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 لجوالات الأيفون والأندرويد
يمكنك الان تحميل لعبة جراند ثفت اوتو 5 بكل سهولة على جوالك من خلال الخطوات التالية وهي:
- القيام بفتح جوجل بلاي على جوالك الاندرويد أو متجر أبل ستور على جوالك الأيفون.
- ثم القيام بعملية البحث على لعبة جراند ثفت اوتو 5 من خلال مربع البحث.
- سوف يظهر لك الصفحة الرسمية لتحميل اللعبة، ثم عليك القيام بالنقر على تثبيت لعبة جراند ثفت اوتو 5.
- عليك الانتظار قليلا حتى يتم الانتهاء من تحميل وتثبيت اللعبة.
- ثم يجب عليك ربط اللعبة بحسابك الخاص على الفيس بوك.
- وبعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يمكنك فتح اللعبة والاستمتاع بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو 5 لجوالات الأيفون والأندرويد grand theft auto بالتفاصيل وطريقة تحميلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.