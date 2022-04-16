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عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd الدفعة الرابعة لشهر رمضان من الموارد البشرية نوضحه لكم فإن مستحقين معاشات الضمان الاجتماعي منذ إعلان قبولهم فيه وهم حالة من التوتر من أجل معرفة مواعيد الصرف الخاصة بهم، ومعرفة مواعيد إيداع المبالغ في حسابات البنكية، وذلك لكي يستطيعوا تلبية احتياجات أفراد أسرهم الأساسية، ومع بداية إيداع المعاشات إلى أنه ما زال باب التسجيل مفتوح لمن لم يقدم نفسه حتى الآن في المعاش المطور بعد التأكد من أحقية التسجيل.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 sbis.hrsd الدفعة الرابعة

نشرت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في شهر رمضان المبارك، سيكون في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك الموافق الثالث من شهر أبريل لعام 2022، على أن يتم صرف شهر شوال قبل نهاية رمضان، وبحد أقصى في اليوم الأول من شهر شوال الموافق الثاني من شهر مايو، حتى يستطيع المواطنين المستفيدين من المعاش الاجتماعي المطور من إدخال البهجة والسرور على أفراد أسرهم.

كيفية إعلام المستفيدين بإيداع المعاش

نظام المعاش الاجتماعي المطور ن الأنظمة الإلكترونية الذكية التي أنشأتها المملكة وتاول بشتى الطرق أن تجعله الأسهل في كل مراحله فلا يتوجه المواطن إلى أي مكان بل يقوم بكل شيء وهو في مكانه دون مجهود، ومن أهم الخطوات هي استلام المستفيدين لمعاشاتهم دون التوجه للهيئة الخاصة بالضمان الاجتماعي أو وزارة الموارد البشرية، وتوصل المسئولين إلى إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة إلى كافة المستفيدين وإبلاغهم بانتهاء عملية الإيداع في حساباتهم البنكية وأنه يمكنهم التوجه في أي وقت إلى الصراف الآلي وسحب المبالغ المالية وتلبية احتياجاتهم الأساسية هم وأسرهم.

صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن تم العمل بنظام المعاش الاجتماعي المطور، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مواعيد صرف المعاشات الخاصة بالمستحقين ستكون في أواخر كل شهر تحديدًا آخر خمسة أيام أو مع بداية الشهر، وأوضحت الوزارة أنه في حالة تصادف هذه الأيام عطل رسمية فإنه سيتم صرف المعاش للمستحقين قبل العطلة الرسمية أو بعد حسب قدرة الهيئة على الانتهاء من مراجعة الطلبات المقدمة جميعها.