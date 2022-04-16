نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتيجة الهجرة لأمريكا 2021-2022 كشوف أسماء الفائزين نتائج اللوتري الأمريكي DV lottery جرين كارد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم الأخبار عن موعد ظهور نتائج اللوتري الأمريكي 2021 أو كما يُسمى الهجرة العشوائية لأمريكا حيث كانت الوزارة الخارجية الأمريكية قد فتحت باب التسجيل في البرنامج السنوي لقرعة الهجرة العشوائية اللوتري الأمريكي في يوم السابع من شهر أكتوبر للعام 2021، وتستمر عمليات التسجيل في اللوتري الأمريكي حتى يوم العاشر أو الحادي عشر من نوفمبر 2021 من نفس العام، وسوف نرفق أدناه رابط موقع نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022، وأسماء الفائزين في اللوتري الأمريكي 2022.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022

نتائج اللوتري الأمريكي 2021-2022 ، يزداد البحث خلال هذه الفترة عن نتائج القرعة العشوائية لأمريكا ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، حيث أكدت بعض المصادر أنه تم تحديد موعد ظهور وإعلان نتيجة القرعة الأمريكية 2022 ، ليكون في يوم الثامن من شهر مايو المقبل ليفتح موقع وزارة الخارجية الأمريكية عبر المنصة الإلكترونية إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين الإطلاع على نتائج أسماء الفائزين في اللوتري الأمريكي 2022 بالرقم التأكيدي أو كما يُسمى “الكونفيرميشن نمبر” والاسم الثالث للشخص المتقدم أي اسم العائلة وسنة الميلاد.

وجدير بالذكر أن برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا هو برنامج تمنح خلالة الولايات المتحدة الأمريكية لجميع الراغبين في السفر إليها تأشيرة للأفراد من الدول المؤهلة أي الدولة المسموح لأفرادها بالتقديم على القرعة من أجل العمل أو الدراسة أو الإقامة في أمريكا للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة أو الجرين كارد.

طريقة معرفة نتيجة اللوتري الأمريكي 2022

ونرفق لكم الآن ولجميع من يرغب في معرفة طريقة الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 ، من خلال فيديو يوضح الطريقة الصحيحة والخطوات التي يجب اتباعها للاطلاع على نتيجة اللوتري الأمريكي 2021 ، فذا كنت تترقب معرفة نتيجة اللوتري 2021/2022 السودان, مصر, نتائج اللوتري الأمريكي 2022 المغرب, الجزائر, نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا في لبنان, السعودية, العراق, نتائج اللوتري تونس 2021-2022, موريتانيا وغيرها عليك باتباع الخطوات المبينة بالفيديو لسهولة المعرفة.

وكان من ضمن شروط التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ووقت إعلان نتيجة أسماء الفائزين في الهجرة العشوائية لأمريكا 2021-2022 ، سيتم إرسال رسائل بريدية إلى العناوين المُسجلة في الطلب المُقدم والمذكورة في البيانات التي تم كتابتها عند إتمام عملية التسجيل في اللوتري الأمريكي.

خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2022 جرين كارد

يتم الولوج عبر رابط موقع نتائج اللوتري الأمريكي المرفق أدناه الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية.

اختيار الأيقونة التي تحتوي على check status من ضمن عدد من الأيقونات المتواجدة أمامكم.

ثم اختيار أيقونة continue.

ومن ثم كتابة رقم التأكيد الخاص بك والذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022.

كتابة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بكم – ثم اكتب تاريخ الميلاد صحيحًا.

ثم في الأخير اختيار أيقونة submit.

موقع نتائج اللوتري الأمريكي ٢٠٢١-٢٠٢٢

للاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي 2021-2022 ، والإطلاع على نتيجة أسماء الفائزين في نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا والحصول على الجرين كارد بطاقة الإقامة الدائمة في أمريكا التي يتم اختيارها بشكل عشوائي وبواسطة الحاسب الآلي يُرجى الدخول عبر رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية، أما بخصوص من لم يتم اختيارهم ضمن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا فسوف يتم إخطارهم عن طريق صفحة التحقق من الطلب المُقدم، أسرة الموقع تتمنى التوفيق لجميع المتقدمين على اللوتري الأمريكي 2022.

تحديث: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن صدور نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021 اليوم السبت الموافق الثامن من شهر مايو الجاري على أن يتم الإعلان عن قائمة الفائزين في اللوتري الأمريكي 2021-2022 ، وأوضحت الوزارة الأمريكية أنه سيتم إرسال رسائل بريدية عبر العنوان المدون بالطلب لجميع الفائزين في نتيجة الهجرة إلى أمريكا 2021 وحصولهم على الجرين كارد، ويُمكن الآن الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي من خلال رابط موقع وزارة الخارجية الأمريكية الرسمي المرفق أعلاه.

موعد نتيجة اللوتري 2022

أكدت بعص المصادر أن موعد نتيجة اللوتري الأمريكي 2022 حسب التوقعات وما يتم تداوله عبر عدد من الصفحات الإلكترونية أنه سيكون خلال يوم الثامن 8 أو يوم العاشر 10 من شهر مايو المقبل 2022 ، وسيتم توزيع البطاقات الخضراء بعدد 55 ألف بطاقة إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بالجرين كارد بعد أن تم فتح باب التسجيل في البرنامج السنوي لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا في يوم 7 من شهر أكتوبر للعام الماضي، واستمرت عمليات التقديم في اللوتري الأمريكي حتى يوم 10 من نوفمبر من نفس العام، كما سيتم إرسال رسالة بريد تحتوي على جميع المستندات التي سيحصل عليها المقبولين.

وكما يعلم الجميع أن برنامج قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا يتم فتح التسجيل فيه كل كام وهو برنامج تقدمه الحكومة بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يُمكن العديد من الأشخاص الفوز بالإقامة الدائمة في أمريكا كما يتمتع الفائز في اللوتري الأمريكي بجميع امتيازات المواطن الأمريكي مثل الدراسة والتأمين الصحي ودعم الأسرة وفرص العمل حيث يؤهل الحصول على الجنسية والجواز الأمريكي بعد مرور خمسة سنوات، نتيجة اللوتري الأمريكي ، نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2022.

نتائج اللوتري الأمريكي الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

تحديث: الكثير يتعرض لمشكلة عدم فتح رابط موقع نتيجة اللوتري الأمريكي 2022 ، وقد تظهر أمامه عبارة المعلومات التي أدخلتها غير صحيحة، أو قد لا يعمل الموقع بشكل سليم، ويرجع ذلك بسبب الضغط الكبير الذي يتعرض له الموقع وذلك بسبب الأعداد الكبيرة التي تقدمت للتسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا، ولكن يجب التحلي بالصبر أو البحث عن طريقة لمراسلة وزارة الخارجية الأمريكية وطرح المشكلة وسوف يتم الرد عليكم قريباً.

ما زلنا نتابع معكم ما يتم نشره والإعلان عنه بشكل رسمي من خلال رصد ومتابعة موقع وزارة الخارجية الأمريكية وما يتم الكشف والإفصاح عنه بخصوص إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2022 ، وصدور كشوف أسماء الفائزين في الهجرة العشوائية لأمريكا هذا العام ، ولكن حتى اللحظة يبقى تحديد موعد نتيجة الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2021-2022 هو موعد متوقع ، إلى أن يتم رسمياً تحديد موعد إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2022 . ولكن كما ذكرنا بعاليه سيتم الكشف عن الموعد الرسمي خلال الفترة القادمة.