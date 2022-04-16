نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمعرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة وخطوات الاستعلام عنه في المقال التالي
يتساءل الكثيرون متى ينزل الضمان الاجتماعي المطورالدفعة الرابعة الذي من المقرر صرفه داخل المملكة السعودية، للأفراد المقيمين بها الحاصلين على الجنسية السعودية والذين لا يجدون ما يكفي من المال لسد احتياجاتهم المعيشية، حيث تسعى المملكة بتوفير الدعم لجميع المستحقين داخلها بالإضافة إلى سهولة التقديم للحصول على تلك المنحة، يمكن من خلال هذا المقال التعرف على أبرز الشروط المطلوبة وموعد صرف المعاش، تابعونا.
موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان
بالإضافة إلى ما تقدمه المملكة من خدمات عدة لمواطنيها الشرفاء، قامت بإتاحة كثير من البرامج التي تقوم بتقديم الدعم لبعض الفئات، التي تتواجد داخل المملكة ولا تجد ما يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية، كما قام المسئولين بتسهيل عملية الحصول على هذا النوع من المعاشات، وذلك من خلال توفير الوقت والجهد اللازم للذهاب إلى المنشآت الحكومية، حيث يتم التقديم عبر شبكة الإنترنت بكل سهولة، وتظهر النتائج أيضا من خلال الموقع ويمكن الاستعلام عنها في أي وقت، كما صرح بعض المسئولين أنه من المقرر أن يتم صرف المعاش خلال مدة قريبة، ومن المتوقع صرف الدفعة الحالية خلال شهر رمضان المبارك.
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الرابعة
يمكن لأي من الأشخاص المتقدمين الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من خلال اتباع الآتي:
- يشترط امتلاك الشخص لحساب داخل الموقع وفي حال لم يكن يمتلك يقوم بإنشاء حساب آخر جديد.
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.
- ثم اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية” تظهر صفحة جديدة أمامك، يتم الضغط على أعلى الصفحة.
- يظهر خيار “الاستعلام عن مخرجات الضمان الاجتماعي المطور”، يتم النقر عليه.
- تكتب البيانات المطلوب تسجيلها والتي تتمثل في رقم “السجل المدني للشخص المتقدم” بالإضافة إلى الرقم الصادر به.
- في حالك تم قبول الطلب الخاص بك داخل نظام الضمان الاجتماعي المطور، يطلب منك كتابة رمز التأكد.
- ثم النقر على زر “استعلام” حيث تظهر كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم بالإضافة إلى القيمة التي من المقرر صرفها شهريا، والتي يتم تحديدها حسب كل شخص وحالته الاجتماعية والمادية.
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