الرئيس الأوكرانى: كلما طال أمد الحرب سنخسر أكثر

جدة - نرمين السيد - وفيما تتصاعد المخاوف الدولية والتلميحات الروسية أيضا من احتمال نشر السلاح النووي، رأى زيلينسكى أن "على العالم الاستعداد لاستعمال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أسلحة نووية تكتيكية فى حربه ضد أوكرانيا".
وتابع قائلا فى مقابلة مع شبكة "سى أن أن" الأميركية نشرت كاملة اليوم السبت، "يمكن لبوتين أن يلجأ إلى الأسلحة النووية أو الكيماوية لأنه لا يقدر حياة الشعب الأكراني"، مضيفا "علينا ألا نخاف بل أن نستعد".
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