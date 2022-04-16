جدة - نرمين السيد - وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية لوكالة فرانس برس إن برلين قررت زيادة مساعداتها الدولية فى قطاع الدفاع "إلى مليارى يورو"، مع تخصيص الجزء الأكبر "على شكل مساعدات عسكرية لصالح أوكرانيا". وأكد وزير المال كريستيان ليندنر على تويتر أن مبلغ المليارى يورو "سيذهب بشكل أساسى إلى أوكرانيا". ويجب أن تستخدم أوكرانيا هذه الأموال لتمويل شراء معدات عسكرية بشكل أساسي. وستدرج الأموال فى ميزانية مكملة لهذا العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تعتزم تقديم مساعدات عسكرية بنحو مليار يورو لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.