الصين تسجل 24791 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ويأتى هذا مقابل 24268 إصابة فى اليوم السابق منها 3486 إصابة مصحوبة بأعراض و20782 إصابة بدون أعراض. وتركزت معظم الحالات فى المركز المالى شنغهاى وهى مركز تفشى الإصابات الحالية فى الصين.

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