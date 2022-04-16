أكثر من 132 ألف مصل فى الروضة الشريفة خلال العشر الأوائل من رمضان

ووصل عدد الزوار للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك (298،979) زائراً وعدد المصلين فى الروضة الشريفة (132،345) مصليًا.
وتحرص الإدارة العامة على تنظيم وترتيب آلية الزيارة والصلاة فى الروضة الشريفة بعد الحجز المسبق للصلاة بالروضة الشريفة عبر تطبيق "اعتمرنا أو توكلنا " وذلك فى الفترتين الأولى التى تبدأ من بعد صلاة الظهر إلى قبيل صلاة العصر والفترة الثانية بعد انتهاء صلاة القيام إلى قبيل صلاة الفجر ، والفترة المخصصة للنساء من بعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الظهر.
وتأتى هذه الجهود حرصًا من وكالة شؤون المسجد النبوى للتسهيل على الزوار والمصلين للصلاة فى الروضة الشريفة والسلام على رسول الله وصاحبيه رضى الله عنهما, وتأتى هذه الجهود وفق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله- بما يسهم فى خدمة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي.
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