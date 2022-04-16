أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل 24791 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 3896 إصابة مصحوبة بأعراض و 20895 بدون أعراض.

ويأتي هذا مقابل 24268 إصابة في اليوم السابق منها 3486 إصابة مصحوبة بأعراض و20782 إصابة بدون أعراض. وتركزت معظم الحالات في المركز المالي شنغهاي وهي مركز تفشي الإصابات الحالية في الصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تسجل 24791 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.