دقة التسديد.. آخر أخبار اي فوتبول 2022 لعشاق الساحرة المستديرة وأبرز التحديثات الأخيرة eFootball 2022

تعتبر لعبة بيس أو أي فوتبول على حسب المسمى الجديد من أكثر ألعاب كرة القدم الإلكترونية شهرة، حيث حققت هذه اللعبة نجاحًا مذهلًا فور إطلاقها منذ عام 2006، ودائمًا ما يتم التهافت بالبحث عن آخر أخبار اي فوتبول 2022، حيث يتم عمل تحديث مرة كل عام، وذلك بهدف مواكبة متطلبات ذلك العصر، وهذا هو المطلوب، والسبب في نجاح هذه اللعبة وشهرتها من الأساس.

آخر أخبار اي فوتبول 2022

يوجد متابعة كبيرة لأخبار لعبة اي فوتبول، وذلك بعد أن أعلن مطورون هذه اللعبة بوجود أكثر من تحديث يخص سرعة اللاعب ودقة التسديد، فسوف يكون هناك فارق كبير في المستويات مقارنة بالإصدار الجديد، لذلك سنقوم بعرض أهم خطوات تثبيت التحديث الأخير للعبة، ومن هذه الخطوات:

في بداية الأمر نقوم بالتأكد من اتصال الإنترنت، ومن سرعته أيضًا.

وبعد ذلك نقوم بالتوجه إلى جوجل بلاي، ونقوم بكتابة اسم اللعبة داخل محرك البحث.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة اللعبة التي ستظهر أمامنا مباشرة، ثم نقوم بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بنا بصورة صحيح، حتى تتم عملية التثبيت بصورة صحيحة.

مميزات اي فوتبول 2022

إليكم أهم مميزات تلك اللعبة بالتحديث الأخير بهذا الشكل الآتي ذكره:

تم تطوير الصورة داخل اللعبة، فالتحديث الأخير موجود لديه تقنية جرافيك عالية الجودة، تجعل الصورة شبه طبيعية.

وهناك خاصية تجعلنا نغير المعلق ونجعله باللغة العربية، كما يوجد أكثر من معلق بأكثر من لغة مختلفة داخل هذا التحديث.

ويصل حجم هذه اللعبة على حسب الإصدار الجديد إلى حوالي 96MG.

كما أن هذه اللعبة تتوافق مع جميع أنواع الهواتف، وهذا الأمر يعتبر من أبرز مميزاتها، والتي جعلت هذه اللعبة أكثر انتشارًا ونجاحًا من غيرها.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم القدر الكافي من المعلومات التي تدور حول آخر أخبار اي فوتبول 2022، حيث وجدنا أن التحديث الأخير للعبة بيس الشهيرة سيكون أعلى مستوى من أي إصدار آخر لها، وذلك بعد أن أدرك المطورين لهذه اللعبة الأخطاء الفنية التي وقعوا فيها من قبل.