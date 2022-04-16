طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز الزهر بمكونات بسيطة هتنسف حروق سنين

طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز الزهر ، حوامل البوتاجاز من أكثر القطع التي تتضرر كثيرًا وتصبح مليئة بالدهون، ففي كل مرة يتم استخدام البوتاجاز لإعداد الوجبات قد تتساقط بعض من بقايا الطعام، وللأسف عند احتراقها يصبح من الصعب إزالتها، وأول ما يأتي في ذهن ست البيت لتنظيف الحوامل هو شراء منظفات غالية حتى تستطيع التغلب على هذه المشكلة، وهذا الأمر غير حقيقي، لأنه يمكن تنظيفها بخطوات بسيطة، وبمكونات متوفرة في منزلك، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة، حيث سنتعرف على طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز الزهر بأبسط الخطوات والنتيجة ستلاحظين من أول استعمال.

طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز الزهر

قد ينسكب الطعام او تتناثر بقايا على الحوامل، التي يجب مسحها فور إزالتها حتى لا يصبح من الصعب التخلص منها عندما تصبح باردة، والآن سنتعرف على بعض الطرق التي تساعد في استعادتها جميلة ونظيفة:-

الطريقة الأولى

ضعي الحوامل في الفرن الساخن جدًا لعدة دقائق.

وإذا كنت تخشين القيام بذلك يمكنك وضع الألواح في الماء المغلي جدًا لمدة نصف ساعة.

ثم اسكبي القليل من مزيل الدهون المعتاد الخاص بك في وعاء به ماء ساخن، ويمكنك إضافة القليل من صودا الخبز أيضًا.

اخرجي حوامل البوتاجاز من الفرن باستخدام قطعة من القماش وابدئي في إزالة الدهون العالقة باستخدام سكين للتخلص منها.

ثم اسكبي عليها الماء الساخن بمزيل الدهون مع الاستمرار في فرك الألواح للتخلص من الدهون العالقة.

احرصي على ألا تصاب يديك بالاحتراق، ثم اشطفي الألواح بالماء النظيف البارد وجففيه جيدًا.

الطريقة الثانية

احضري قطعة من الصابون البلدي المبشور وضعيها في وعاء عميق ثم اسكبي عليها الماء المغلي.

ضعي الألواح المتسخة بما في ذلك العيون أيضًا.

اتركي كل الألوان والعيون منقوعة في الماء المغلي من الليل حتى صباح اليوم التالي.

وابدئي بفركها باستخدام قطعة من الإسفنج الخشن واستعين بالسكين لازالة الكتل المتلاصقة بكل سهولة.

الطريقة الثالثة