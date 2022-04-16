غرق سفينة وقود تجارية قبالة السواحل التونسية

قال مصدران لرويترز إن سفينة شحن تجارية قادمة من غينيا الاستوائية ومتجهة إلى مالطا محملة بحوالي ألف طن من الوقود غرقت في المياه الإقليمية قبالة سواحل قابس في تونس.

وأضاف المصدران أن البحرية أنقذت كل أفراد طاقم السفينة السبعة على بعد حوالي سبعة أميال من الميناء التجاري في قابس بعد تسرب المياه داخلها.

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