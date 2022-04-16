شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة وموقف المستحقين القدامى من الدعم

شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة، هي أهم ما يبحث عنه المستفيدون، من نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd، وهو أفضل الأنظمة والبرامج التعاونية، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث صدر قرار تفعيل هذا النظام الداعم للأسر والأفراد من أبناء المملكة العربية السعودية، في تاريخ 02 / 04 / 1442 هـ، وهو يستهدف كافة الأفراد والأسر غير القادرين على الحصول على مورد أو دخل إضافي، لإعانتهم على الحياة، ويتم صرف الاستحقاق لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، في كل شهر، سواء للمستفيدين القدامى أو المستفيدين الجدد، وذلك عقب استيفاء شروط نظام الضمان المطور الجديد، سواء أكانت شروط الضمان المطور للموظفين، أو لأي فئة غيرهم، وذلك بعد التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للنساء المتزوجات

إذا أردت التعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور للسيدات المتزوجات، يجب أولا الاطلاع على كافة الشروط المطلوبة للتسجيل في الضمان الجديد، والتي تختلف عن شروط الضمان المطور للمطلقات، وكذلك شروط الضمان الاجتماعي المطور للعزاب، ومن أهم شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجة، ما يلي:

يجب أن تثبت الزوجة أن الزوج قد هجرها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع إثبات ذلك بالشهود.

كما يشترط ألا يتجاوز الدخل للسيدة المتزوجة الحد الذي تم النص عليه كشرط للحصول على الضمان.

ولابد أن تكون السيدة قد تزوجت من رجل ليس لديه عمل أو غير مؤهل للعمل كذلك.

كما يجب أن تكون السيدة حاملة للجنسية السعودية أو متزوجة من رجل سعودي.

ويجب أن تكون المرأة قد وصلت إلى سن الشيخوخة. أي أن تكون السيدة أكبر من 45 عامًا.

ويشترط أن يكون لدى السيدة أطفالا تعولهم وليس لديهم أي عائل غيرها وهي لا تعمل.

ولابد ألا تمتلك السيدة أية عمالة مهنية أو لا تتجاوز عاملين اثنين فقط.

ويجب ألا يكون لدى السيدة أية رخصة تجارية.

كما يشترط ألا يتجاوز عمر المرأة المتزوجة المستحقة للضمان 65 عامًا.

ولابد ألا تكون السيدة قد تزوجت عقب وفاة الزوج أو الطلاق وفي حال حدوث ذلك يسقط عنها استحقاق الضمان.

موقف المستحقين القدامى من الدعم

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها بصدد العمل على صرف الاستحقاق لكل من المستحقين القدامى والجدد في نفس الموعد، ممن قاموا بالتسجيل في رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور. مع استمرارية صرف مستحقات المستفيدين القدامى في موعده، بالأول من كل شهر هجري.