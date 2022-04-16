بوابة تواصل مع الأمير الوليد بن طلال لطلب مساعدات مالية وعلاجية وسداد الديون والقروض

طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير الوليد بن طلال من الطرق الميسر لكل مواطن يعاني الضائقة المالية التي تعترض حياته أن يقوم بالتواصل بشكل سريع مع الجهات المعنية بالمؤسسة والتي يشرف عليها الأمير الوليد بن طلال، والتي من خلالها يتم توجيه الدعم للكثير من المواطنين، ومن ذوي الاحتياج المالي العاجل إلا أن هناك بعضًا من الاشتراطات الأساسية والتي من شنها أن تحدد الفئات الأكثر احتياجًا للمال، كما سنوضح أهم الخطوات الضرورية والتي عن طريقها يتم التسجيل بالمساعدات الخيرية والتي تقدم من قبل المؤسسة الخيرية للأمير الوليد بن طلال.

طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير الوليد بن طلال

تقدم المؤسسة التي تتبع الأمير الوليد العديد من الإسهامات بالعمل الخيري لمساعدة المحتاجين وكافة الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات، كما أن هناك بعضًا من الضوابط الواجب التعرف عليها وفيما يلي أهمها بمزيد من التفصيل.

أهم الاشتراطات لتلقي الدعم والمساعدة المالية

الراتب الخاص بالشخص الراغب في أن يحصل على تلك المساعدة يكون بالحد الأعلى 3000 ريال سعودي.

عدم تواجد أي ملكيات خاصة بالشخص كالعقارات المبنية أو السيارة، وذلك ليحصل المواطن على الموافقة الفورية على طلبه.

الكتابة من قبل المواطن لتعهد شخصي من شأنه أن يفيد بألا يكون هناك أي تصرف بالمنحة أو المساعدة التي قد تلقاها.

الخطوات الأساسية لطلب المساعدة إلكترونيًا

من الممكن أن يتم إجراء تلك الخطوات الإلكترونية الآتية للحصول السريع على تلك المنح والمساعدات المالية وأهم الخطوات ما يلي: