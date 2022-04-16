نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الكهرباء وكيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وخطوات تقديم إعتراض عليها في المقال التالي

فاتورة الكهرباء السعودية شهر إبريل 1443، يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال هاتفك وعن طريق التطبيق الالكتروني والذي يفيد المواطنين بمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء كل شهر ونوضح من خلال مقالي كيفية الاستعلام من خلال التطبيق او من خلال رابط الشركة وكيفية السداد وكذلك كيفية تقديم اعتراض على قيمة الفاتورة الكترونيا، دون الحاجة إلى النزول من المنزل والذهاب إلى الإدارات الحكومية وفي إطار اهتمام الحكومة السعودية بتطوير المنصات الإلكترونية ، فقد أعلنت وزارة الكهرباء السعودية عن تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين حيث أنها قامت بالإعلان عن أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من المنزل. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من وزارة الكهرباء السعودية: ادخل على رابط الموقع الرسمي وزارة الكهرباء السعودية الرسمية.

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها تسجيل الدخول.

ثم تقوم بتسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على ايقونة تسجيل.

الضغط على أيقونة خدمات الفواتير

اختيار خدمات المشتركين

الضغط على أيقونة فواتيرك

اختيار الفواتير الإلكترونية

القيام بإدخال رقم الحساب

النقرعلى ايقونة استعلام. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالسعودية عبر تطبيق الكهرباء: اولا : في البداية يجب تحميل التطبيق الإلكتروني الكهرباء من على جوجل بلاي لأنظمة الأندرويد أو آبل ستور لأنظمة الآيفون.

ثم تقوم بتثبيت التطبيق وتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهاتف.

بمجرد اختيار أيقونة خدمات الفواتير والضغط على أيقونة بدء التشغيل

بعد ذلك القيام بإدخال رقم الحساب ثم النقر على ايقونة بحث. كيفية تقديم طلب اعتراض على فاتورة الكهرباء : اولا: تنزيل تطبيق الكهرباء.

ثم فتح التطبيق.

ثم عليك بالضغط على أيقونة تواصل معانا.

ثم تقوم بعمل تسجيل الدخول.

ثم عليك بإدخال الاسم ورقم الجوال.

ثم تقوم بإدخال رمز التحقق.

الضغط على أيقونة تواصل معانا

بعد ذلك القيام باختيار ايقونة شكاوى فواتير الاستهلاك.

إدخال رقم الحساب.

اختيار التصنيف.

ثم تقوم بملء البيانات المطلوبة وإدخالها.

ثم عليك برفع المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب. عمر شويل - جدة شركة الكهرباء وكيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وخطوات تقديم إعتراض عليها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة الكهرباء وكيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وخطوات تقديم إعتراض عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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