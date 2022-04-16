نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة تمويل فوري سريع يصل إلى 5000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي أصبح يعاني منه المواطنين في مختلف الدول، وأصبح الأشخاص يحاولون الاستفادة من أى أوجه دعم أو مصادر لزيادة الدخل، مما يجعل وجود منصة سلفة من الضرورة في مثل هذه الظروف، حيث يمكن أن يعتمد عليها السعودين بمختلف فئاتهم الاجتماعية في الحصول على تمويل سريع وفورى دون اللجوء للإجراءات المصرفية المعقدة للحصول على قرض، وتوفر سلفة دعم مالي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة من دون فرص فوائد وسوف نوضح اليوم شروط الحصول على تمويل سلفة وكيفية التسجيل بها.

منصة سلفة الرقمية 1443

تعد المنصة الأولى من نوعها في المملكة التي توفر إمكانية تمويل المشروعات الصغيرة بشكل فوري وسريع دون الاحتياج إلى ضمانات أو عمل إجراءات معقده مثل دراسة الجدوى أو أخذ فوائد على مبلغ التمويل، لهذا تعد من أهم وأكبر المنصات الرقمية في المملكة والتي تلعب دور فعال في تنمية المشروعات الصغيرة وتمويلها.

ويمكن لأى مواطن سعودي يحتاج مبلغ من المال أن يحصل على تمويل سلفة في حال انطباق الشروط الموضوعة من الجهة المقارنة على المنصة، والتي سوف توضحها بالتفصيل فيما يلي :

شروط الحصول على تمويل سلفة

ويمكن لأى مواطن أن يستفيد من مزايا منصة سلفة دون الحاجة للاقتراض من البنوك الذي يحتاج لعمل إجراءات إدارية معقدة تضيع كثير من الوقت والجهد، حيث يستطيع الحصول على التمويل في حالة توفر الشروط الآتية:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة ولا يقل عمره عن 23 عام، والا يزيد عند 60 عام.

يجب أن يكون موظف بالفعل في أى أحد مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص ويكون مر على تعينه ما يتراوح من 3 إلى 6 شهور بحسب جهة العمل.

أن يكون الحد الأدنى براتب الشخص 5000 ريال من أجل الحصول على التمويل.

كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة الرقمية

يجب على الشخص الراغب في الحصول على تمويل سلفة أن يتبع عدة إجراءات من إجل تسجيل الطلب، سوف نقوم فيما يلي بتوضحها إليكم.

يقوم الشخص بالدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة

يتم تسجيل الدخول على المنصة من خلال إدراج كل البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة من رقم هوية وجهة عمل وغيره.

بعد تسجيل الدخول يتم إدخال المبلغ المطلوب الحصول عليه من المنصة.

يتم تحديد مدة سداد مبلغ التمويل.

في النهاية يتتم الضغط على طلب سلفة.

وجدير بالذكر أن مبلغ التمويل الذي قد تقوم سلفة بصرفه لك يتراوح من 1000 ريال سعودي إلى 5000 آلاف ريال، وذلك يتوقف على تقدير المنصة لطلبك من خلال بيانات طلبك.