نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة الأولى للتمويل وتمويل يصل الى 500 الف ريال وأهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل وخطوات التقديم في المقال التالي

شركة الأولى للتمويل تقدم تمويل يصل الى 500 الف ريال وبدون تعقيد فى الاجراءات وتمويل سريع فى الاجراءات وبشروط ميسرة وهو ماسوف نوضحه بالمقال وكيفية التقديم على التمويل، حيث تتميز شركة الأولى للتمويل أن جميع التمويلات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى أنها توفر الحصول على التمويل بخطوات بسيطة وتتميز هذه الإجراءات بالسرعة والثقة بالإضافة إلى الشفافية والملائمة لجميع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي، وتعتبر شركة الأولى للتمويل هي واحدة من أهم وأكبر الشركات المتخصصة في مجال التمويل في المملكة العربية السعودية حيث أنها تقوم بتقديم العديد من التمويلات الجديدة إلى المواطنين بالإضافة إلى أنها تساهم في نجاح الأفراد ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من شركة الأولى للتمويل: يبدأ عمر المتقدم من 21 عام كحد أدنى حتى 60 عام بحد أقصى.

يكون الدخل الشهري للمتقدم يبدا من 4 آلاف ريال وهذا الراتب يشير إلى إمكانية قيمة التمويل الذي قد يحصل عليه وتصل قيمته بحد أقصى إلى 500 ألف ريال سعودي.

ويشترط ان لا يمكن الحصول على تمويل بمبلغ أقل من 10 آلاف ريال سعودي.

ويشترط أن تكون مدة العمل الخاص بالمتقدم في حالة كونه عامل بالقطاع الخاص حوالي 6 أشهر كحد أدنى، و 3 أشهر بحد أدنى في حالة كونه يعمل في القطاع الحكومي.

ويشترط ان تكون فترة سداد قيمة التمويل خلال مدة أقصاها 60 شهرًا من تاريخ الحصول على التمويل. كيفية الحصول على تمويل من شركة الأولى للتمويل: يقوم المتقدم بالدخول على متجر بلاي ستور ثم بعد ذلك تحميل التطبيق الخاص بشركة الأولى للتمويل First Company

ثم تقوم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار خدمات الموقع.

ثم تقوم باختيار منتجاتنا والدخول إلى التمويل الشخصي.

ثم عليك باختيار طلب التمويل والبداية في تسجيل البيانات في الطلب.

ثم تقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من الاسم ورقم الهاتف والعنوان وتحديد المبلغ المراد الحصول عليه.

وفي النهاية يجب مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحة جميع البيانات التي تم إدخالها ثم النقرعلى Complete Registration in Finance. عمر شويل - جدة شركة الأولى للتمويل وتمويل يصل الى 500 الف ريال وأهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل وخطوات التقديم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة الأولى للتمويل وتمويل يصل الى 500 الف ريال وأهم الشروط المطلوبة للحصول على التمويل وخطوات التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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