نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالأمر الملكي” موعد نزول المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443 sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موعد نزول المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443، حيث ما يزال البحث عنها مستمرا بين المواطنين والمواطنات من جميع أنحاء المملكة، حيث ينتظرها المئات من المواطنين وهذا ما يظهر في تغريداتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وسنتعرف معكم في هذا المقال على آخر الأخبار المتعلقة بها، حيث يريد الآلاف من الأسر والأفراد المستفيدين من نظامي الضمان الاجتماعي القديم والجديد من صدور قرار صرف المكرمة الملكية لهم، وهذا كما حدث بشهر رمضان العام الماضي 1442، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كل التفاصيل التي تهمكم.

مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 1443

وتعتبر المكرمة الملكية من أحد أشهر أشكال الدعم التي حصل عليها المواطنين في العديد من السنوات الماضية في شهر رمضان المبارك، حيث يتم صرفها بعد أن يأتي القرار الملكي بصرفها للمواطنين، وعلى الرغم من أنها لا تنزل كل عام إلا أن آخر مرة نزلت كانت رمضان 1442 العام الماضي.

حيث قرر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي بشهر رمضان الماضي عام 1442 بصرف ما يقارب مليار و850 مليون ريال سعودي، حيث تم صرفها لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي،

إيداع مكرمة الضمان

وقد جاءت التوجيهات بصرف 1850 مليون ريال سعودي على مستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد تم توزيع المبالغ على المستفيدين بالطريقة التالية:

تم صرف 1000 ريال سعودي لكل فرد مستفيد مسجل في الضمان الاجتماعي.

صرفت 500 ريال سعودي لكل تابع مع الفرد.

ولم يتم الإعلان حتى اللحظة عن أي قرار بخصوص تغيير تلك المبالغ، وهذا سواء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو الديوان الملكي السعودي، فتابعوا معنا.

موعد نزول المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1443

وأما بالنسبة للموعد الخاص بنزول مكرمة الملك سلمان للمستفيدين هذا العام، فلا يوجد موعد محدد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو حتى الديوان الملكي لصرفها حتى الآن.

موعد المكرمة الملكية

لن يكون في 12 رمضان كما في المقارنة بالسنة الماضية وقد تتأخر مثل السنوات الماضية #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/wXPCF8wFqv — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) موعد المكرمة الملكية

لن يكون في 12 رمضان كما في المقارنة بالسنة الماضية وقد تتأخر مثل السنوات الماضية #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/wXPCF8wFqv — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) April 12, 2022

وعلى الرغم من ذلك كانت هناك توقعات أن تنزل بيوم 12 رمضان كالعام الماضي وهذا ما لم يحدث، ويتوقع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تنزل متأخرا هذا الشهر كالأعوام الماضية، وسنتابع معكم آخر القرارات التي ستنزل بخصوصها هنا في موقع ثقفني وليس في أي مكان آخر.

الاستعلام عن المكرمة الملكية

وفي حالة صدور القرار الذي يتمنى الجميع صدوره، سيمكنك التأكد من نزول المكرمة لك بكل سهولة، وهذا في حالة اذا كنت مستفيد من الضمان الاجتماعي المطور، وفي حالة اذا كنت متقدما يجب أن يتم قبول طلبك أولا وهذا ما تعرفنا عليه في مقال الاستعلام عن اهلية الضمان المطور.

التأكد من الاستحقاق والمبلغ