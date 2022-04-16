خطوات الإستعلام عن إستحقاق معاش بدل غلاء المعيشة وشروطه وموعد صرف بدل الغلاء

يعانى الكثير من المواطنين والاسر الاكثر احتياجا من الغلاء الفاحش والذي زاد فى الفترة الاخيرة بعد زيادة الدولار وحرب اوكرانيا، وتعمل حكومة المملكة على صرف بدل الغلاء والذي زاد بشكل كبير فى هذه الايام وعن موعد الصرف فقد تقرر صرف بدل غلاء المعيشة حيث اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف بدل غلاء المعيشة للمتقاعدين في يوم يوم الخميس 21 من شهر أبريل الحالي، بالإضافة إلى الراتب الشهري المخصص لهم، فيما صرحت الوزارة أنه سيتم تحديد ميعاد صرف راتب غلاء المعيشة في الأيام القليلة المقبلة، ومن خلال مقالي سوف نوضح خطوات الاستعلام عن استحقاق معاش بدل غلاء المعيشة وشروط الاستحقاق، وعلى أن يتم صرفه لكافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي العاملين في كافة القطاعات سواء كانت الحكومية أو الخاصة وهذا لمواجهة ظروف الحياة وتوفير المواد الغذائية لشهر رمضان ورفع العبء عنهم، ومن المحدد أن يتم الانتهاء من الدراسة في الأيام الحالية وأن يتم معرفة مدى تأثير المبادرة على الميزانية العامة للملكة، حيث يتابع المبادرة صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز، وفي حالة الموافقة الملكية سيتم إصدار أمر بصرف بدل غلاء المعيشة للمستفيدين.

المبالغ المقرر صرفها:

بعد زيادة عمليات البحث في مؤشرات جوجل حول مبالغ الاستحقاق نعرض نبذة عن هذه المبالغ، فمن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بالإعلان عن صرف المستحقات المالية في موعدها الرسمي ووصل إجمالي المبلغ الذي تم صرفه حوالي 192 مليار ريال سعودي كبدل غلاء معيشة لأصحاب المعاشات والمتقاعدين، وكما تقرر أن يتم صرف 1400000 ريال سعودي للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بجانب ذلك المساعدة المالية التي تقدمها “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” التي تقدر 2 مليار ريال سعودي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على بدل غلاء المعيشة :

يجب أن يكون جنسيته سعودية ومقيم في المملكة بشكل دائم

دخل الشخص المتقدم بشكل شهري كحد أقصى 3 آلاف ريال سعودي في حالة كون المتقدم غير متزوج، أما كونه متزوج يكون دخله الشهري بحد أقصى 8600 ريال سعودي.

ويشترط ألا يقل سن الشخص الذي يطلب بدل أدوية عالية التكلفة عن 35 عام.

كيفية الاستعلام عن استحقاق معاش بدل غلاء المعيشة: