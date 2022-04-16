إقرار بايدن الضريبي يكشف عن كسب نحو 600 ألف دولار في 2021

نشر الرئيس الأميركي جو بايدن وقرينته جيل عائداتهما التي يُستحق عنها ضرائب اتحادية وهو ما أوضح أن الزوجين كسبا أكثر من 600 ألف دولار في العام الماضي وأنهما دفعا ضريبة دخل اتحادية فعلية نسبتها 24.6 في المئة.

وتبرع الرئيس وقرينته بما نسبته 2.8 في المئة من دخلهما أو 17384 دولارا للجمعيات الخيرية بما في ذلك 5000 دولار لمؤسسة بو بايدن التي تعمل لمنع الإساءة للأطفال. وتوفي بو بايدن، نجل الرئيس، بالسرطان في عام 2015.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وزوجته قدما إقرارا بدخلهما في عام 2021، وهو أول عام لهما في البيت الأبيض، والذي جاء متماشيا تقريبا مع العام الماضي بضرائب اتحادية مستحقة بنسبة 24.6 بالمئة.

وذكر الزوجان في إقرار الدخل أن إجمالي الدخل الاتحادي الذي حققاه بلغ 610702 دولار ودفعا 150439 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل. كان الزوجان قد أعلنا العام الأسبق عندما كان بايدن مرشحا للرئاسة تحقيق دخل بلغ 607336 دولارا.

وحصل بايدن على 378333 دولارا كراتب رئاسي، وهو ما يقل بشكل طفيف عن الراتب المعتاد وهو 400 ألف دولار لأنه دخل البيت الأبيض في 20 يناير. وكسبت جيل بايدن 67116 دولارا من وظيفتها كأستاذ في كلية نورث فرجينيا.

وقال البيت الأبيض في بيان "من خلال هذا الإعلان، يشارك الرئيس المواطنين الأميركيين على مدى 24 عاما في المجمل في تقديم الإقرارات الضريبية، مما يظهر مجددا التزامه بالشفافية مع الشعب الأميركي فيما يتعلق بالشؤون المالية للقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها دوج إيمهوف أعلنا عن تحقيق دخل إجمالي بلغ مليونا و655563 دولارا ودفعا 523371 دولارا ضرائب اتحادية على الدخل بنسبة ضريبة بلغت 31.6 بالمئة.