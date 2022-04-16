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عمر شويل - جدة شروط تسجيل روضات الأطفال noor.moe.gov.sa لدخول المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التسجيل الإلكتروني لولي الامر لدخول الأطفال في السنة التمهيدية للتعليم في المملكة، وبدأ ولي الامر بالبحث عن الشروط والخطوات التي يجب عليه اتباعها لتقديم الطفل في روضات الأطفال الحكومية.

شروط تسجيل روضات الأطفال noor.moe.gov.sa إنشاء حساب جديد لولي الأمر في نظام نور

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ألية التسجيل والتقديم للطلاب في المراحل التعليمية المبكرة، رياض الأطفال والصف الأول والابتدائي ومدارس تعليم القرآن والتي تبدأ جميعها ابتداء من السادس عشر من أبريل 2022 حسب اتباع عدد من الشروط العامة للتسجيل بالمدارس الحكومية والشروط الخاصة ابتي تخص التسجيل في كل مرحلة تعليمية بالمملكة.

الأصول العامة وشروط تسجيل روضات الأطفال noor.moe.gov.sa بالمدارس الحكومية

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن القواعد الخاصة للتسجيل بالتعليم الحكومي، رياض الأطفال والأول الابتدائي، بينما تكون هنالك شروط عامة للتسجيل في التعليم الحكومي تشمل:

يجب أن يكون الطفل المتقدم بالتعليم الحكومي من الجنسية السعودية، ويتاح التسجيل بالتعليم الأهلي والمدارس الخاصة لأصحاب الجنسية غير السعودية.

يتم التسجيل الإلكتروني عبر رابط نظام نور المركزي بعد أن تقوم الوزارة بفتح باب التسجيل.

يجب التقيد بأقدمية التسجيل والمواعيد المقررة للتسجيل وأيضا الأعمار المطلوبة لكل مرحلة تعليمية.

يتم عمل أولوية في التقديم المبكر للطفل وكذلك للأطفال الأكبر سنا حتى تمام شغل الأماكن المتاحة للمرحلة، ويتم بعدها التقديم بالمرحلة التي تليها.

تقوم الوزارة بمراجعة طلبات الالتحاق برياض الأطفال بعد استكمال عملية التسجيل السليمة واستكمال الوثائق المطلوبة للتسجيل.

خطوات تسجيل روضات الأطفال

يتم التسجيل على خطوتين تكون أولهما إنشاء حساب جديد لولي الأمر ثم الدخول على رابط التسجيل من جديد وتقديم طلب تسجيل الطفل:

يقوم ولي الأمر بالدخول على رابط نظام نور المركزي يتم إنشاء حساب جديد له من خلال أيقونة “إنشاء حساب جديد لولي الأمر”. يقوم بتسجيل رقم الهوية والاسم ورقم الهاتف النقال. يتسلم رسالة على الهاتف النقال فيها كلمة السر. يعيد الدخول من جديد على رابط نظام نور التعليمي. يتم تسجيل اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق. يقوم بالدخول على الصفحة الخاصة به. يتم اختيار ايقونة “تسجيل روضات الأطفال”. يجب اتباع كافة الخطوات المطلوبة وإرفاق الوثائق المطلوبة (سجل العائلة – شهادة صحية للطالب – صورة شخصية للطفل).

ويجب أن يكون عمر الطالب عند التقديم بمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 3 سنوات بالتسجيل بالمستوى الأول، ويكون الطفل البالغ أربعة سنوات له حق التسجيل بالمرحلة الثانية، بينما يكون المستوى الثالث للتقديم للمتأخرين من عمر خمسة سنوات.