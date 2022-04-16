نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات شانجان 2023 في السعودية بالتعاون مع الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة شانجان الصينية مجموعة من العروض في المملكة العربية السعودية خاصة على موديلات 2023 مع مجموعة من المميزات التي سنذكرها في التقرير التالي.

عروض سيارات شانجان 2023 في السعودية بالتعاون مع الراجحي

عروض سيارات شانجان 2023 في السعودية بالتعاون مع الراجحي ستحصل في عروض سيارات شانجان موديل 2023 على المميزات التالية: أولًا/ صيانة مجانية لمدة عامين أو 5500 كم. أيهما أسبق. ثانيًا/ بدون دفعة أولى. ثالثًا/ بدون رسوم إدارية. والخدمات المساعدة على الطريق لمدة عامين.

سيارات محددة خارج عرض شانجان 2023 والراجحي

العرض مقدم بالتعاون مع مصرف الراجحي على موديلات شانجان 2023 ما عدا موديل شانجان سفن، وشانجان هانتر. مع العلم أن هامش الربح السنوي: 3.75% على الراتب الغير محول، ويصل لـ 2.99% على الراتب المحول.

ما هي مدة سريان عرض شانجان 2023 السعودية؟

العرض الخاص بعرض سيارات شانجان 2023 ومميزاته من مصرف الراجحي ساري إلى 13 مايو 2022 وتطبق الشروط والأحكام. مع العلم أن صور وألوان السيارات في الاعلان قد تختلف عن الواقع.

أفضل العروض المقدمة من شركة المجدوعي للسيارات شانجان 2023

يسر مصرف الراجحي أن يقدم لكم أفضل فرصة تأجير سيارات من شركة المجدوعي للسيارات شانجان.

تأجير السيارات بتحويل الراتب

دفعة أولى%0. وكذلك رسوم ادارية 0.50%. وقسط شهري منخفض. علاوة على الدفعة الأخيرة حتى%30. والمدة 60 شهر .

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 8.68%.

تأجير السيارات بدون تحويل الراتب

دفعة أولى%0. وكذلك رسوم ادارية 0.50%. وقسط شهري منخفض. علاوة على الدفعة الأخيرة حتى 25 %. والمدة 60 شهر .

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من10.30%.

امثلة :

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 8.68% 1,222 ريال 22,500 ريال

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل الدفعة الاولى مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 7,500 ريال 5 سنوات 10.30% 1,179 ريال 18,750 ريال

مثال 3 : تأجير بسعر سيارة مختلف

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 90,000 ريال 5 سنوات 8.68% 1,467 ريال 27,000 ريال

كيفية التقديم