تسجيل الأول الابتدائي noor.moe.gov.sa الذي يقوم به ولي الأمر وفق الآلية والمواعيد التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم بالمملكة، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب في المراحل التعليمية المبكرة لدخول الدارس الحكومية بالمملكة وفق عدد من الشروط والية خاصة للتقديم والتسجيل.

تسجيل الأول الابتدائي noor.moe.gov.sa دخول رابط نظام نور المركزي 1443 بحساب ولي الأمر

تعلن وزارة التربية والتعليم في كل عام المواعيد المقررة لقبول تسجيلات الأطفال في المراحل العمرية المبكرة، روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك بعد أن يتم فتح باب التسجيل وفق عدد من الشروط والخطوات الهامة التي يكون على أولياء الأمور التعرف عليها للتقديم لأبنائهم في المدارس السعودية لضمان قبول الطلب.

شروط قبول الطلاب في الأول الابتدائي

يجب أن يكون الطفل قد اجتاز روضة الأطفال قبل التقديم في الأول الابتدائي.

يكون الطفل قد حصل على خطاب توصية من معلمة رياض الأطفال لدخول السنة الأولى من التعليم الابتدائي.

يتم الحصول على شهادة موثقة بأن الطفل قد حضر سنة على الأقل في رياض الأطفال.

تشتمل شهادة المعلمة على ما يؤكد تأهل الطالب لبداية التعليم الابتدائي.

يكون لولي الأمر حساب على نظام نور المركزي ليتم لتقديم للطفل.

يجب الحصول على شهادة بالكشف الطبي تبين الحالة الصحية للطفل وجميع الأمراض المزمنة التي يعاني منها (إن وجدت).

يقوم ولي الأمر بتقديم شهادة حصول الطفل على التحصينات اللازمة للأطفال في المرحلة العمرية المبكرة.

يتم تقديم الوثائق والتي تشمل صورة من بطاقة العائلة وصورة حديثة للطفل ووثيقة التطعيمات.

خطوات تسجيل الأول الابتدائي برابط نظام نور المركزي 1443

يقوم ولي الأمر بالدخول على رابط نظام نور. يتم اختيار ايقونة “رابط التسجيل لولي أمر جديد”. يبدا ولي الأمر في إنشاء حساب خاص به باتباع كافة الخطوات. يحصل على كلمة سر لدخول حسابه. يعيد الدخول على رابط نظام نور. يتم تسجيل اسم المستخدم ورمز التحقق وكلمة السر. يقوم بتسجيل الدخول. يتم الدخول على الصفحة الشخصية الجديدة لولي الأمر. يقوم باختيار تسجيل الأطفال بالصف الأول الابتدائي. يتم تقديم الطلب مقرونا بالوثائق اللازمة. يجب الحصول على رقم الطلب ثم تسجيل الخروج وانتظار إعلان النتائج.

تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات ومراجعة شروط تقديم الطفل في الأول الابتدائي على عدة مراحل.