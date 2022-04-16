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عمر شويل - جدة تحديث الصكوك إلكترونيا najiz.sa المقدم بطريقة سهلة عبر منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، حيث قامت الوزارة مؤخرا بتحديث قوانين العمل فيها وأيضا تطوير ألية العمل والتسجيل فيها للتيسير على المواطنين وأيضا لتثبيت الملكيات للفرد والعائلات بطريقة معترف بها لضمان عدم ضياع الحقوق والملكيات للأفراد في المملكة.

تحديث الصكوك إلكترونيا najiz.sa تسجيل دخول منصة ناجز للخدمات العدلية 1443

تقوم هيئات ومؤسسات المملكة العربية السعودية جميعها باتباع خطة رؤية المملكة المستقبلية “رؤية 2030” والتي تم من خلالها تطوير العمل بجميع المؤسسات الحكومية لتسهيل التعامل فيها وربط كل مؤسسة بقاعدة بيانات عامة لجميع بيانات الأف راد والملكيات، وأيضا توثيق بيانات الوافدين والمقيمين وربطها بقاعدة البيانات التابعة لوزارة الداخلية ومصلحة الجوازات بما يجعل التعامل اسهل ومتابعة الطلب أفضل بطريقة إلكترونية موثقة.

إطلاق خدمة منصة ناجز وزارة العدل

قامت وزارة العدل بالمملكة باتباع خطط التطوير كما في كافة المؤسسات الحكومية، حيث قامت بإطلاق منصة ناجز لتسهيل التعامل الإلكتروني الرقمي مع الوزارة وتوفير الخدمات التي يطلبها المواطنين بطريقة سهلة، وتتلخص بعض خدمات المنصة في التالي:

تسهيل التسجيل الإلكتروني لطلب تقديم القضايا في وزارة العدل.

تقوم بتسهيل الاستعلام عن قضية أو حكم عدلي بالدخول برقم الهوية الوطنية بحساب خاص لضمان سرية البيانات والمعلومات القضائية.

يتم إنجاز العديد من الخدمات العدلية مثل تسجيل الصكوك القديمة وتحديث الصكوك.

تقوم بتقديم طلبات رفع إيقاف الخدمات من خلالها ليتم رفع عقوبة رفع الخدمات عن المعاقبين بالحق القضائي للمخالفين لشروط التمتع بالخدمات بالمملكة، من المواطنين أو المقيمين.

يتم تسجيل الزواج أو تقديم قضايا الاسرة والخلع وإثبات النسب وما إلى ذلك من الخدمات التي يتم عملها بشكل إلكتروني.

خطوات تحديث الصكوك إلكترونيا

يكون الصك هو الوثيقة التي تثبت ملكية الفرد للمنشاة أو الأرض أو الملكية العقارية، ويكون على الجميع تسجيل الصكوك وتحديث بياناتهم ليتم توثيقها إلكترونيا ببوابة وزارة العدل، وذلك لضمان الملكيات وحصر لأملاك الأفراد بالمملكة، وكذلك ليؤدي كل فرد حق المملكة من الضرائب وضمان عدم التهرب وحصر أملاك المواطنين، ويتم تحديث الصك بالخطوات التالية:

يقوم المستخدم بالدخول على بوابة ناجز وزارة العدل. يتم اختيار “الخدمات الإلكترونية”. يبدأ بطلب الحصول على الخدمة ويجب قراءة كافة الشروط والموافقة عليها. يقوم بتحديث الصك المرفق وتحويله إلى صك إلكتروني. يتم اختيار الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحدة، وهي قاعدة بيانات المملكة. يقوم باختيار طريقة الدخول عليها (الدخول بكلمة المرور – الدخول ببطاقة الهوية). يتم اتباع كافة خطوات التسجيل. يقوم بتقديم طلب جديد ويتم إدخال البيانات المطلوبة جميعها دون نقصان. يتم تسجيل بيانات الصك ويتم إرفاق صورة ضوئية منه من الأمام ومن الخلف. يقوم بالحفظ وتأكيد الطلب. يتم المتابعة وإرسال الطلب لكاتب العدل. يقوم باختيار تأكيد الطلب

يجب أن يتم تسجيل رقم الهاتف النقال لضمان تأكيد الطلب ووصول رسالة التأكيد عليه.