موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان sbis.hrsd وحالات وقف الضمان والحد الأدنى والحد المانع

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر رمضان أصبح هذا المعاش هو المورد الأساسي للأسر المستحقة للدعم؛ حيث أن هذا الراتب مصدر عيشة كريمة لهم كما أنه يحقق لهم الاستقرار، وكل هذا من خلال الرعاية التي ترعاها القيادات للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببعض التطويرات لشروط الضمان الاجتماعي، وذلك لكى يساعد في وصول الدعم لمن يستحقه والأشخاص الأكثر احتياجا من الأسر السعودية، وقد قامت الوزارة بدعوة المستحقين للدعم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك من يوم 20 فبراير 2021 وحتى 23 مايو 2022.

حالات وقف راتب الضمان الاجتماعي المطور

أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى الحالات التي يتم فيها وقف راتب الضمان الاجتماعي وفقا للشروط الجديدة، وهى كالآتي:

عند عدم استيفاء شرط من شروط الاستحقاق المعلن عنها من الشروط الواجب توافرها.

في حالة إضافة بيانات غير صحيحة خاصة بالمسجل بالضمان.

عدم تحديث البيانات بشكل مستمر أو عند الطلب.

في حالة تكاسل المستفيد عن العمل وهو قادر وتبين ذلك.

عند عرض عمل مناسب للمستفيد وتم الرفض من قبله.

في حال أن تم التنازل عن المعاش لشخص أخر.

وقد يتم إيداع مبلغ المعاش المطور في الحساب البنكي للمستفيدين أخر يوم من كل شهر هجري، وإذا صادف هذا اليوم إجازة رسمية فقد يتم تأخير أو تقديم الصرف على حسب توافق الحال.

الحد الأدنى والحد المانع لمعاش الضمان الجديد

بعد أن تم الإعلان عن تفعيل النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور والإعلان عن الشروط التي يجب توافرها لدى المستحقين من النظام الجديد، أصبح برنامج الضمان الاجتماعي الجديد يعتمد على الدخل الشهري للفرد والعائلة، وذلك بدون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو السن للمتقدم إلى المعاش وبذلك يكون مجموع دخل الأسرة بالكامل بجانب عدد أفرادها هو الحساب الذي تقوم به الوزارة لمعرفة استحقاق هذه الأسرة من عدمه، وذلك بجانب بعض العوامل المؤثرة وقد أشارت الوزارة إلى أن الحد المانع للمعاش بأن الدخل الشهري أن زاد عن الحد المحدد فصاحب هذا الدخل لا يستحق الدعم، وإن لم يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع مع توافر شروط الاستحقاق؛ فيصبح المتقدم مؤهل للحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443، والحد الأدنى للفرد هو 550 ريال سعودي أما للأسرة فيكون الحد الأدنى 1100 ريال سعودي.