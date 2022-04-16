نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة زكاة الفطر ٢٠٢٢ في السعودية ومصر والكويت والدول العربية وطريقة سدادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة زكاة الفطر ٢٠٢٢م في السعودية ومصر والدول العربية التي فرضها المولي عز وجل جلالة على المسلمين، وهي ركن من أركان الإسلام، فيجب على المسلم أخراج الزكاة بعد صيام شهر رمضان الكريم وقبل صلاة عيد الفطر المبارك، لذا نقدم إليكم من خلال هذا المقال مقدار زكاة الفطر في جميع الدول العربية.

قيمة زكاة الفطر ٢٠٢٢ في السعودية



القيمة المالية الواجب سدادها للزكاة كحد ادني في السُّعُودية للفرد الواحد المسلم 25 ريال سعودي، واليك رابط طريقة اخراج الزكاة عبر منصة احسان.

قيمة زكاة الفطر في الدول العربية 2022

الحد الأدنى لزكاة الفطر في مصر 15 جنية.

مقدار زكاة الفطر في العراق 1500 دينار.

الحد الأدنى لزكاة الفطر في الامارات 25 دَرْهم.

مقدار زكاة الفطر فى الجزائر 140 دينار.

قيمة زكاة الفطر فى المغرب 15 دَرْهم.

مقدار زكاة الفطر فى ليبيا 6 دينار.

قيمة زكاة الفطر فى اليمن 500 ريال سعودي.

مقدار زكاة الفطر فى السودان 60 جنية.

قيمة زكاة الفطر في الأرْدُنّ 180 قرش.

قيمة زكاة الفطر في الكويت 2022

حددت دار الإفتاء الكويتية القيمة المالية الواجبة على كل مسلم ومسلمة فى الكويت الخاصة بزكاة الفطر حيث جاءت هذه القيمة المالية 2 دينار كويتي.

طريقة دفع زكاة الفطر في الكويت

يمكن للمسلمين في الكويت إخراج زكاة الفطر إلكترونيا بواسطة إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بيت الزكاة .

. اختيار قائمة المشروعات.

الضغط على زكاة الفطر.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

الضغط على سلة التبرع.

الضغط على أيقونة اضف التبرع.

تسجيل رَقَم الهاتف.

الضغط على أيقونة التبرع.

مقدار زكاة الفطر حبوب

يجوز اخراج زكاة الحبوب بالكيلو جرام فهناك تقدر زكاة الحبوب للشخص الواحد كتالي:

اثنين كيلو جرام من الحِمِّص.

2 كيلو وثلاث مائة جرام من الأرز.

اثنين كيلو وستين جرام من اللوبيا.

2 كيلو دقيق.

اثنين كيلو وأربعين جرام من القمح.

2 كيلو ومائة جرام من العدس.

واحد كيلو وست مائة وأربعين جرام من الزبيب.

إليك رابط طريقة اخراج الزكاة عبر تطبيق زكاتي.

متي يتم اخراج زكاة الفطر

يتم إخراج زكاة الفطر من بدأ من أول أيام شهر رمضان المبارك حتي اخر يوم في شهر رمضان أي قبل عيد الفطر، لا يجوز تأخير زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد بدون عذر، فاخراج الزكاة بعد صلاة العيد تعتبر صدقة، تؤدي زكاة الفطر لانها ركن من اركان الاسلام الخمسة ويجب تأديته علي كل مسلم ومسلمة.

الحكمة في مشروعية زكاة الفطر

تطهير نفس الصائم، نشر المحبة والمودة بين المسلمين وكسب الأجر والثواب من الله عز وجل وسد احتياجات الفقراء والمحتاجين، فمن بين التساؤلات التي يبحث عن اجابتها الكثيرون هي هل يجوز اعطاء الزكاة لشخص واحد؟ الإجابة نعم يجوز اعطاء الزكاة كاملة لشخص واحد، كما يجوز التقسيم علي اكثر من شخص والهدف هو اغناء الفقير يوم العيد.

وصلنا لختام شرح قيمة زكاة الفطر ٢٠٢٢ في السعودية ومصر والكويت والدول العربية وطريقة سدادها.