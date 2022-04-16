نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السد والوحدات في دوري أبطال آسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على موعد المباراة المهمة التي تجمع بين فريق السد القطري ونظيره الوحدات الأردني، في اللقاء الذي ينطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022، وذلك لحساب منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تقام هذه المواجهة المثيرة على استاد الأمير محمد بن فهد، ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذا اللقاء الكبير والظفر بالنقاط الثلاث، ويسارع الكثير من عشاق الفريقين للبحث من أجل التعرف على القنوات الناقلة لهذه المباراة، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم كافة القنوات المجانية التي تذيع هذه المباراة.

تعرض فريق السد القطري للخسارة في الجولة الماضية أمام فريق الفيصلي، حيث انتهت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل السد المركز الثالث ويمتلك في رصيده نقطة واحدة، في غضو ذلك وفي المقابل، تعرض فريق الوحدات للهزيمة في المباراة الماضية أمام ناساف كارشي، حيث انتهت أحداث المواجهة التي جمع بين الفريقين بهدفين دون رد، وتعرض كلا المتنافسين إلى خسارة وتعادل في جولتين، ويطمح كلا الفريقين في تحقيق أول انتصار لهما في دور المجموعات من أجل الاقتراب من صدارة جدول ترتيب المجموعة، حيث يحتل فريق ناساف كارشي المركز الأول ويمتلك في رصيده 4 نقاط.

موعد مباراة السد والوحدات في دوري أبطال آسيا

يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد المباراة التي تجمع بين كل من السد ضد نظيره الوحدات، وذلك مساء اليوم الجمعة 14 نيسان الجاري، حيث يخوض الفريقان مباراة الجولة 3 بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية أحداث الشوط الأول في تمام الساعة 7.30 بتوقيت القاهرة والخرطوم، وفي تمام الساعة 8.15 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وعند تمام الساعة 9.15 بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السد والواحدات في دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة السد والوحدات عبر شاشة قناة بي إن سبورت آسيا، beIN Sports AFC HD ويتولى مهمة التعليق على أشواط المباراة المعلق الصوتي حفيظ دراجي، كما ويمكن لكم مشاهدة المباراة من داخل المملكة العربية السعودية على قنوات اس اس سي سبورت، أو عبر قنوات أبوظبي الرياضية للمتابعين في الإمارات.

جدول ترتيب مجموعة السد والوحدات في دوري أبطال آسيا 2022