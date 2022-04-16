زيلينسكى: الجيش الأوكرانى خسر 3 آلاف عسكرى خلال المعارك مع القوات الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى تصريح لقناة "سى إن إن" الأمريكية، تم بث مقتطفات منه يوم الجمعة، إنه "بناء على الأرقام المتوفرة لدينا، نعتقد أننا خسرنا ما بين 2.5 ألف و3 آلاف".

وأضاف: "لدينا 10 آلاف جرحى، ومن الصعب أن نقول كم منهم سينجون".

وهذا هو أول إعلان رسمى عن خسائر الجيش الأوكرانى منذ 12 مارس الماضي، حيث تم الإعلان عن مقتل 1300 شخص فى صفوف العسكريين الأوكرانيين.