تحديث المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa والتي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة تحديث مستفيدي خدمات الوزارة من تحديث بياناتهم، للمستفيدين بالنظام القديم، وذلك ليتم انتقال المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين فيها إلى منصة الدعم والحماية للوزارة وتوقف العمل على رابط التسجيل والاستعلام القديم بشكل نهائي، والذي يكون في شهر مايو 2022.

تحديث المساعدة المقطوعة sso.hrsd.gov.sa إضافة مستفيد والاستعلام عن القبول بالرقم المدني

يتابع المسجلين في برنامج المساعدات المقطوعة السعودية بالسنوات الماضية الإعلان عن اية أخبار جديدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وخاصة بعد ترقبهم للإعلان عن مواعيد جديدة للصرف والإيداع لها طوال السنوات الأربعة الماضية، وقد قامت الوزارة بعمل العددي من التغييرات والتحديثات فيها وتحديث لبيانات المستفيدين فيها بعد إطلاق الضمان المطور لانتقال البيانات إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

أخبار المساعدات المقطوعة 1443

ترقب المستفيدين إعلان أخبار جديدة عن مواعيد للصرف والإيداع في ظل العديد من الظروف المعيشية لمحدودي الدخل، وكان أخر خبر صادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ردت على تغريدة من احد المتابعين عن إلغاء المساعدة المقطوعة قائلة:

“إن الوزارة لم تقم بإلغاء المساعدات المقطوعة وأنها تقوم بدراسة الطلبات المسجلة لديها والإعلان على ما يجب أن يكون، ويكون على جميع مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنظام القديم، الذين استفادوا منها بالسنوات الماضية، تحديث بياناتهم الخاصة على الموقع ليتم ضمان انطباق شروط الاستحقاق وانتقال البيانات إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية”.

شروط استحقاق المقطوعة الجديدة

يتم تقديم المقطوعة حصرا على المواطنين السعوديين.

لا يزيد الراتب الشهري عن 8620 لرب الاسرة.

ضرورة أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض وليس لديهم أملاك عقارية أو زراعية.

لا يجب مغادرة المملكة إلى الخارج لفترات طويلة.

كما يجب أن يكون من غير أرباب السجون أو دور الرعاية ليتم الشمول بالاستحقاق.

لا يجب الاستفادة من برامج اجتماعية أخرى، ويضمن تحديث البيانات التأكد من هذا الشرط.

تكون للمطلقات دخل مستقل لضمان شمولهم بالمقطوعة وعدم احتسابهن كتابع.

يتم تسجيل البيانات والتحديث على المنصة الوطنية الموحدة