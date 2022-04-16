المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي منحة الملك سلمان شهر رمضان 1443 بالسعودية

المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي المطور والقديم وهي الدعم المالي المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لشهر رمضان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا لمساعدتهم على تحمل التكاليف المعيشية، وقد تم تدشين هشتاج المكرمه الملكية الضمان الاجتماعي من قبل المواطنين السعوديين لمعرفة متى الموعد الرسمي لصرف الدعم المالي المكرمة الملكية.

شروط صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي 2022

في نفس السياق السابق ذكره يتم صرف المكرمة الملكية لكافة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم التابعين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق شروط استحقاق المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي والتي نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أتصرف منحة المكرمة الملكية للمقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من صرف المكرمة شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق دعم المكرمة الملكية الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

أيضًا شرط استبعاد المواطن ذو أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة المكرمة الملكية.

في النهاية يستحق أيضًا صرف المكرمة الملكية الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

القيمة المالية لدعم منحة الملك سلمان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إضافة لما سبق فإن الفئة المستهدفة للإستفادة من الدعم المالي المقدم من الملك سلمان بن عبد العزيز هم مستفيدوا الضمان الاجتماعي المطور والقديم ومازال الموعد الرسمي غير محدد وما تم ذكره هو موعد تقريبي بناء على صرف المنحة المالية بالأعوام السابقة، وتقدر قيمة المكرمة الملكية طبقًا لحال ومعاش الضمان الخاص بكل أسرة مسجله بوزارة الموارد البشرية كالتالي: